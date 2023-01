Reportes indican que Ryan Gosling está cerca de firmar con el MCU ¿Qué película de Marvel protagonizará?

Una de las películas más esperadas en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) es la de los 4 Fantásticos (Fantastic 4). La agrupación de superhéroes es de las más importantes en la casa editorial y tras la compra de 20th Century Fox, Disney puede utilizarlos en sus películas.

El primer cameo sobre estos personajes ocurrió en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En uno de los universos que el Hechicero Supremo visitó junto a América Chávez, Reed Richards -interpretado por Jonh Krasinski- apareció como uno de los líderes de los Iluminati.

En principio se dijo que quedaría como el primer actor confirmado para el largometraje en el que trabaja Marvel Studios. Sin embargo, declaraciones del mismo intérprete de 43 años, en las que aseguró que todavía no había recibido un llamado, sembraron dudas sobre su continuidad.

Kevin Feige, amo y señor de Marvel Studios, no se ha molestado en aclarar el asunto. Y los rumores sobre el papel van y vienen entre los periodistas insiders de la famosa casa editorial.

Ryan Gosling va a Marvel ¿Será Mr. Fantastic?

Recientes rumores sitúan al canadiense de 42 años dentro del radar de Marvel. Informan que Ryan Gosling estaría cerca de firmar un contrato y los focos apuntan hacia los 4 Fantásticos. No obstante, no queda claro para cuál de los dos posibles papeles que podría realizar.

El aspecto del actor hace que sea ideal para hacer de Johnny Storm (la Antorcha Humana). Pero una fuente citada por Quid Vacuo informa que “Ryan Gosling suena para Reed Richard antes que cualquier otro”.

El filme tiene una de las tantas carreras contra el tiempo. Marvel Studios dice que se estrena en noviembre del 2024 y todavía no confirma el cast.