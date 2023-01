César Costa, orgulloso de su apariencia a los 81 años

César Costa vuelve a generar interés en las redes sociales, no solo por el rumor del regreso de Papá Soltero a la televisión mexicana, sino por como luce a sus 81 años. El cantante, actor, productor, abogado, miembro del Consejo Consultivo y primer mexicano en ser nombrado Embajador de Unicef México, luce con orgullo su edad y parece tener un pacto para la eterna juventud.

Algunos internautas compararon a César Costa con Chabelo e incluso con Maribel Guardia por verse tan bien a su edad.

“Hablan mucho de que Chabelo es eterno, pero ¿qué me dicen de César Costa? Son contemporáneos”, “Todos hablan de Maribel Guardia, pero yo creo que necesito los secretos de César Costa”, “¿Alguien sabe si Cesar Costa ya tiene Sugar baby?”, fueron algunos mensajes.

El protagonista de Papá soltero sorprendió con su imagen, pues usuarios de redes sociales afirmaron que luce muy bien, incluso lo mencionan como “sugar daddy”.

Durante una entrevista pasada que dio César Costa a la revista Caras reveló que está sorprendido de llegar a dicha edad.

“Soy el primer sorprendido de que sean 81 años porque no los siento. De hecho, me siento mucho más joven, afortunadamente he tenido muy buena salud y si me preguntas qué edad tengo, te diría que atemporal, porque sigo con muchas ilusiones”, afirmó.

Papá soltero, nostalgia viva

La nostalgia sigue atrayendo la mirada de la audiencia, que busca volver a los momentos que marcaron su pasado con una continuidad al presente. Por ejemplo, ya se menciona que Papá Soltero, ahora regresará bajo el nombre Abuelo Soltero.

Han pasado más de 30 años desde que finalizó el programa que se transmitió por televisión abierta con una gran popularidad.

“Así luce César Costa a sus 81 años, ahora que regresará a la TV con Abuelo Soltero secuela de Papá Soltero”, “Otro competidor para Chabelo”, “El regreso 36 años después de‘Papá Soltero, llegará con nuevos capítulos con el nombre de Abuelo Soltero, ¿Te gusta la idea?”, opinaron en Twitter.

César Costa interpreta a César, un padre soltero que tiene que guiar por el buen camino a sus tres hijos: Miguel (Gerardo Quiroz), el hijo mayor; Alejandra (Edith Márquez) y Cesarín (Luis Mario Quiroz, el hijo menor.