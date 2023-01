¡200 mil pesos! Hombres ofrecen dinero para ‘cita’ con aficionada de Tigres

Ennid Wong es una modelo y creadora de contenido que se popularizó por demostrar su gran amor por Tigres. Después de la cobertura de algunos medios locales, la influencer aumentó sus números de seguidores hasta el millón de fans. Como muchas otras mujeres del entretenimiento, Ennid decidió abrir una cuenta de OnlyFans donde ofrece material exclusivo a sus más fieles admiradores. Por eso, la amante del futbol recibe una gran cantidad de propuestas para salir de ‘cita’.

En entrevista con Iván Erick Fematt Rodríguez, mejor conocido como ‘La Mole’, la modelo reveló la suma de dinero que le han ofrecido: “¿Cuánto es lo que más te han ofrecido? Dinero hay en el mundo y gente que lo quiere gastar hay un montón ”, es el comentario que realizó el comediante mexicano antes de escuchar la gran cantidad de billetes.

“La última vez me ofrecieron 10 mil dórales . Fue lo último”, es la respuesta de Wong: “Ya sabes a lo que vas. No voy ir a contarle cuentos”, reveló Ennid al ser cuestionada con qué es lo que realiza en las ‘citas’. Hasta el momento, la breve grabación suma más de un millón 700 mil reproducciones en la plataforma de videos cortos, TikTok.

“¿10 mil dólares? No lo sé Rick”, “Normalmente esta parte me la salto”, “Genial la honestidad con la que habla”, o “Con eso me compro un carro y muchas cosas más”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.