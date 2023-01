Madre denuncia a la escuela de sus hijos por vetarla al tener OnlyFans

Después de lo vivido por el coronavirus, miles de mujeres decidieron crear un perfil en el sitio OnlyFans. Con la esperanza de obtener algo de dinero, las usuarias ofrecieron fotos y videos explícitos a cambio de un pago mensual. Incluso, algunas personas inmersas en el mundo del entretenimiento aperturaron una cuenta y comenzaron con la venta de material para mayores de edad.

Te recomendamos: Sin censura, Issa Vegas muestra bronceado brasileño a sus seguidores

Victoria Triece es una de las tantas madres de familia que optó por convertirse en modelo y tener ganancias de esta manera. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó por confesar la denuncia que tiene en contra de la escuela donde asisten sus hijos. Según lo relatado a medios locales, la mujer llevaba cinco años siendo voluntaria en la institución educativo, mas de una manera inesperada, se le impidieron realizar las actividades, presuntamente por tener una cuenta de OnlyFans.

Victoria aseguró que no tiene antecedentes penales y cuenta con lo necesario para realizar sus tareas como voluntaria. Ante esta discriminación, la creadora de contenido decidió emprender acciones en contra de los directivos de la escuela.

“Ha sido extremadamente difícil. Siento que la única alegría en mi vida, ya sabes, me fue arrebatada directamente de las manos sin ninguna razón real. Nunca me lo han aclarado, nunca me han dicho qué podía hacer y qué no”, enfatizó la modelo de OnlyFans.

Sigue leyendo: ¿Ganará más? Vetan a árbitra mexicana y ahora enamora en redes

Tras la viralización de los hechos, la escuela explicó que le parece inapropiado que la mujer venda contenido para adultos, razón por la que Victoria Triece acusó a la institución educativa de “invasión de privacidad” y “ciberacoso sexual civil” , con el objetivo de recuperar su puesto como voluntaria.