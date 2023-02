Alana Lliteras contra TV Azteca tras recibir amenazas por su renuncia de ‘VLA’

Los cambios de ‘Venga la Alegría’ han sido más que evidentes para la audiencia que disfruta de este programa matutino, ya que varios de los conductores abandonaron el proyecto, particularmente Alana Lliteras tuvo su última participación el 14 y 15 de enero, pero recientemente reveló la forma en la que terminó su relación laboral con la televisora.

Su salida del programa fue bastante apresurada, por lo que muchos usuarios no lo asimilaron por completo, lo cual generó muchos rumores y preguntas al respecto, luego de permanecer en silencio, la conductora por fin habló.

Alana Lliteras

Alana Lliteras recibe amenazas de TV Azteca

La presentadora de televisión declaró que anunció con antelación su renuncia como parte del elenco de ‘VLA’, ya que comenzó a recibir propuestas laborales que representarían un crecimiento en su carrera; sin embargo, no le agradó a la televisora TV Azteca, puesto que comenzaron a evadir el tema.

“Tuve evasivas por TV Azteca, no me contestaban los mensajes, yo trataba de poder solucionar esta situación porque ya iba a renunciar por nuevas propuestas de trabajo y lo único que obtuve fueron evasivas por parte de la gente de Azteca, no me contestaban los mensajes, yo quería poder seguir con el proceso y no lo estaba logrando” detalló Alana.

Además de negativas que estaba teniendo por parte del personal de la televisora, Alana declaró que comenzaron a intimidarla de manera directa por la decisión que había tomado.

“Incluso lo que me pone super triste, porque yo considero a Azteca como mi familia, empecé a recibir amenazas, evasivas, me trataron de intimidar por esta situación que estaba pasando” explicó la conductora.

Asimismo, la joven de 18 años comentó que desde el momento en el presentó su renuncia pidió una copia de su contrato, ya que es uno de sus derechos como trabajadora de la empresa, pero después de dos meses no ha recibido nada.

“Yo estoy consciente que tengo derecho a la libertad de trabajo y yo creo que esta padre que todos podamos decidir en que proyecto queremos estar, en donde queremos trabajar, en donde ya no queremos trabajar, porque es parte de los derechos humanos. Yo no estoy sola, estoy con un colectivo de abogados” dijo al final del video que publicó en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, ni el programa matutino, ni la televisora ha respondido sobre las declaraciones que hizo Alana, pero luego de que la publicación se volviera viral comenzaron a llover cientos de criticas por parte de los seguidores de la joven.