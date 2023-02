La cinta “Estoy todo lo iguana que se puede” ofrecerá una experiencia única en Bellas Artes

La cinta Estoy todo lo iguana que se puede que es estelarizada por Dolores Heredia y Luisa Huertas, junto a Kristyan Ferrer y Mayra Batalla. El filme sigue de gira por festivales internacionales, pero tendrá una única función sonorizada en vivo en Bellas Artes, de Ciudad de México.



Dirigida por Julián Robles y producida por Matthías Ehrenberg, esta es una historia mística sobre la pérdida, la soledad y la magnificencia de la naturaleza.

Estoy todo lo iguana que se puede. (Foto: Cortesía.)

El próximo 4 de febrero, el Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas a Estoy todo lo iguana que se puede, de Julián Robles, con una función sonorizada en vivo por la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina, Tambuco Ensamble y Marimba Nandayapa.

“Creo que la gente -difícilmente- no le gustará la música de la película. Podrán tener sus opiniones pero realmente la experiencia va a ser algo muy especial; además, creo que incluso aunque no les guste la película, que no creo, la verdad es que lo que hicieron estas maravillosas actrices y actores que participan, pues es un lujo verlos juntos”, compartió Dolores Heredia.

También puede interesarte: Lila Downs celebra que las mujeres ya no se queden “calladitas”

Un drama que explora las complicaciones dentro del seno familiar contemporáneo mexicano y enfatiza la angustiante vigencia del arraigo de las tradiciones morales en el hogar.

“Creo que más que disfrutar la historia, a lo mejor por allí hacer una pregunta de qué está bien, qué está ma o qué es la moral. La bisabuela de un gran amigo mío decía, a sus 93 años, que la moral era un elástico que cada quien la estiraba como necesitaba. La cinta habla de los códigos que se van armando en ciertas comunidades, sea una familia, grupo de amigos, un pueblo o sea lo que sea, esos códigos de supervivencia. Me gusta muchísimo la posibilidad de gozar de muchas maneras una obra, ahora con los músicos presentes con esta maravilla de poder gozar la música en vivo en un recinto como Bellas Artes”, añadió la actriz mexicana.

Estoy todo lo iguana que se puede. (Foto: Cortesía.)

La película está basada en una obra de Carlos Olmos publicada en 1990 titulada El eclipse, una historia del teatro mexicano que describe el paisaje, la música y los mitos que sobreviven al sur de Latinoamérica.

“La calidad de la música que hizo Enrico Chapela permite esta experiencia llevarla al máximo de cómo fue retratada la película con una fotografía maravillosa. Además, este asunto de la experiencia con la música en vivo que se está empezando a usar en esta clase de espectáculos en el mundo. Eso es muy atractivo para cuando existen estas bandas sonoras tan peculiares; la verdad es que es una experiencia que valdrá mucho la pena y el recinto, porque siempre será un placer estar en el palacio, ¿no?”, puntualizó el cineasta mexicano.

De qué trata Estoy todo lo iguana que se puede

La historia nos sitúa en la playa El Palmarcito, al sureste del país, donde habita una humilde familia que lidia con la reciente pérdida de Efraín, uno de sus integrantes. Ante la tragedia, Doña Dominga, la matriarca del hogar, se ve obligada a reestructurar la familia; así, su nuera Mercedes, su nieta Indira y sus hijos Gerardo y Elia deberán adaptarse al plan. Sin embargo, todo se complica con la llegada de un extraño visitante y el paso de un eclipse solar.

Estoy todo lo iguana que se puede. (Foto: Cortesía.)

¿Cuándo será la proyección en Bellas Artes?