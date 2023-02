Zoe Terakes, primer actor transgénero de Marvel Studios habla sobre su ingreso al MCU: ¿Qué papel va a interpretar?

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) ya tiene a su primer actor transgénero en una de sus producciones. Se trata de Zoe Terakes, interprete australiano de 22 años que saldrá en una serie que sale este mismo 2023.

Según reseña Tomatazos, Zoe Terakes se sentó a charlar con el sitio web de Collider y allí contó todos los pormenores de su llegada al Universo Cinematográfico de Marvel.

En primer lugar, expresa lo orgulloso que se siente por tener esta oportunidad de representar a la comunidad LGTBIQ. Las personas transgénero tendrán en él un reflejo y un ejemplo de que las puertas del cine se están abriendo para todos sin discriminación.

“Creo que como personas trans, al crecer no pude verme en ningún lado, así que realmente no sabía que existía. Y especialmente no en un programa o película de superhéroes”, dice el australiano de 22 años en su entrevista con Collider.

“Me siento profundamente agradecido y conmovido de que los pequeños niños trans y los adolescentes trans tengan algo que mirar y saber que existen, saber que pueden tener superpoderes, y que ahí es donde pertenecemos. No solo pertenecemos a historias de trauma al margen muriendo en cosas, ¿sabes? Pertenecemos allí con los grandes. Así que sí, significó mucho para mí”, expresó Zoe Terakes.

¡Zoe Terakes dejó caer en una entrevista que su personaje en 'IRON HEART' sería un superhéroe más o al menos tendrá super poderes!



“Creo que como personas trans, al crecer no pude verme en ningún lado, así que realmente no sabía que existía. Y especialmente no en un..." pic.twitter.com/SQD7yk1c2I — 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #AntManAndTheWaspQuantumania (@QuidVacuo) January 31, 2023

¿Qué papel interpretará Zoe Terakes?

Terakes forma parte del cast de la serie Iron Heart. Se desconoce el rol que interpretará, ya que por los momentos sigue siendo un secreto bien guardado por la gente de Marvel Studios. Pero trascendió que estará en los seis episodios de la producción que saldrá por Disney+

Iron Heart no tiene fecha exacta de estreno. Sin embargo, se sabe que será en algún momento del otoño norteamericano del 2023.