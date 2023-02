¡Ella seguirá! Issa Vegas pide más respeto para las modelos que tienen OnlyFans

OnlyFans es una de las plataformas más populares para consumir materia exclusivo. Miles de creadoras de contenido comparten fotos y videos a cambio de una suscripción mensual, donde la mayoría son cosas íntimas. Tal como las que realiza la modelo Issa Vegas, quien recibe constantes mensajes de odio por ofrecer ese producto a todos sus seguidores.

Desesperada de los ataques, Issa respondió a todas las críticas de sus haters y pidió que piensen más en lo que escriben, ya que ella está totalmente en contra de los comentarios despectivos que hay hacia las modelos de Only.

La mujer de 26 años utilizó su cuenta de Instagram para comentar ciertos puntos que le desagradan de internet: “Para muchos, tener only es sinónimo de no poder hacer o no saber de otra cosa”, sin embargo, ella asegura tener muchas más habilidades y aptitudes que le han ayudado a estar dentro de las argentinas más populares : “Chef, repostera panadera, y he trabajado desde mesera, pasarelas, comerciales, edición de videos, páginas web”, puntualizó.

Vegas pidió un poco de corazón para aquellas personas que escriben sin pensar en el daño que pueden ocasionar: “porque hay mucha gente muy sensible que en verdad les hace muy mal leer cosas tan feas. Porfa, piensen en la salud mental de las personas. Si tú ya estás podrido, no intentes podrir a los demás”, finalizó.