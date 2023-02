¡El primer caído del mes! Novia tira globo para subir al auto de su amante

Febrero es uno de los meses ‘más románticos’ de todo el año. Con la llegada del 14 de febrero, miles de enamorados realizan planes para tener la cita perfecta. Desafortunadamente hay personas que llegan a la fecha de cupido con el corazón roto y lastimado. Tal como el del novio que descubrió una ‘infidelidad’ gracias a una cámara de seguridad.

Saul es un usuario de la plataforma de videos cortos, TikTok, que compartió el momento en que una pareja de novios tenía los últimos minutos de “un día perfecto”. Los enamorados contaban con globos y detalles que dejaban ver el cariño que se tenían el un al otro.

En un instante, la adolescente tomó una llamada telefónica y comenzó a alejarse del joven. El hombre pensó que era la despedida, por lo que se retiró del lugar con una gran sonrisa en el rostro . Minutos después, la novia volvió y aguardó a que pasaran por ella.

En menos de un minuto, un auto blanco llega por la mujer, quien tiró el detalle de su amado antes de subir al vehículo. El triste suceso suma más de tres millones de reproducciones en TikTok, donde se pueden leer mensajes como “no sean así porfa”, “Ni modo, le ganó el Suggar Daddy”, o “Y yo llorando por que no me dio nada”.

