Alfredo Adame asegura que la herida en su cabeza se la ocasionó él mismo

Alfredo Adame protagonizó hace días un nuevo altercado, pues en las redes sociales se filtró un vídeo donde se pudo ver cómo un hombre lo derribó mientras le pegaba como un palo.

El conductor fue recibido por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, tras su regreso a Tabasco, y ahí ofreció su versión de los hechos, al parecer la pelea ocurrió después de que un sujeto lo acusara de dañar su coche.

“El jueves venía al Aeropuerto, y se abrió un pedacito entre dos coches, y metí a mi coche, y este cuate me dice ‘Le pegaste a mi coche’, agarro y veo que no lo había golpeado, ni siquiera lo toqué, además la defensa del BMW es más baja”, relató Alfredo Adama, quien fue atendido por el personal de la aerolínea al percatarse que tenía un corte en la frente.

El polémico famoso contó que le ofreció al sujeto mil pesos debido a las prisas de llegar al aeropuerto, pues era con lo único que contaba en ese momento, pero el hombre se negó y le dijo que él quería 10 mil pesos para reparar su coche.

“Si los quieres, ‘que no, que a mí me das 10 mil pesos’ y me empezó a desesperar, le aventé los mil pesos, se subió a su coche, sacó un bastón, me quiso romper el espejo y ahí si me enchilé”, expresó Alfredo Adame.

El también actor admite que el sujeto sí le llegó a pegar en la cabeza, pero que la herida cree que se la abrió él con la puerta de su coche: “Para acabarla de fregar, me subo a mi coche, jalo la puerta y me pegó con la puerta, en realidad el cuate me había pegado, pero creo que las puntadas me las hice yo mismo con la puerta”.

Entonces, algunos miembros de la prensa le cuestionaron sobre si no piensa que debería recibir terapias para controlar la ira pues no es el primer altercado violento que protagoniza, pero aseguró que no, porque él era un hombre feliz.

Alfredo Adame alega que, si hubiera sacado un arma de fuego, entonces sí pensaría en la posibilidad de ir a terapia, pero él solo se estaba defendiendo de un hombre que buscaba estafarlo.