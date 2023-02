Corona Capital: Imagine Dragons, Interpol y Charlie Puth llegarán a Guadalajara

Si el 2022 representó una agenda muy activa de conciertos, parece que el 2023 no se quiere quedar atrás. Dentro de los anuncios del día, se lanzó el line up de la cuarta edición del festival Corona Capital Guadalajara.

Imagine Dragons, The Chainsmoker, Charlie Puth, Interpol, Pixies, Foals encabezan el cartel que también incluye a Bastille, Block Party, M83, My Morning Jacket, Bright Eyes, Regina Spektor, Thundercat, entre otros.

El festival tapatío busca ofrecer una mejor experiencia para disfrutar al máximo de las bandas y artistas internacionales del momento. Esta edición contará con tres tipos de accesos: General, donde podrás disfrutar de todos los escenarios y activaciones; Comfort Pass presentado por Citibanamex, con baños exclusivos y fast lane para ingresar al festival; y Citibanamex Plus, que hará de tu estadía en el festival un lujo con amenidades como pits laterales cerca de los escenarios, barras y áreas de comida exclusivas, además de baños VIP y zonas de recarga de teléfonos, entre otras.

También puede interesarte: El Taller del Chucho guarda parte del corazón de Pinocho y Guillermo del Toro

Corona Capital GDL se ha posicionado como uno de los festivales más importantes del país, tanto así que el año pasado Billboard le otorgó el puesto número 42 en su lista de los mejores 50 festivales alrededor del mundo.

En la edición 2022, el festival recibió a 70 mil asistentes que corearon los éxitos de artistas como The Strokes, Kings of Leon, Blondie, The Hives, Metronomy, Tove Lo, entre muchos otros. Desde su primera edición en 2018, han desfilado bandas de la talla de The Killers, Cut Copy, Tame Impala y The Chemical Brothers, creando recuerdos para toda la vida.

Fecha y venta de boletos

Sábado 20 y domingo 21 de mayo, en el Valle VFG.

Los boletos estarán disponibles a partir del 15 de febrero en la Preventa Citibanamex por medio de Ticketmaster.