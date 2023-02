Diego Torres vuelve a los escenarios con su nuevo proyecto ‘Atlántico a Pie’

Tras varios años en confinamiento, el cantante argentino Diego Torres se prepara para arrancar con su nueva producción ‘Atlántico a Pie’, misma que deriva de su más reciente lanzamiento musical, en el cual colaboraron artistas como Fonseca y Carlos Vives.

Luego de las dificultades que enfrentó por un cuadro de Covid, Diego Torres finalmente puede regresar a los escenarios en México, por lo cual habló con Publimetro para dar todos los detalles de su disco y gira.

“Feliz de regresar a México después de tanto tiempo, de tiempos duros con la pandemia, no pudimos viajar, no pudimos hacer gira, así que disfrutando mucho de volver a cantar en el escenario, esto que me permite reencontrarme con el querido público mexicano” dijo.

En 2004 gracias al estreno de su disco ‘Un mundo diferente’ obtuvo una nominación para los Grammy en la categoría de ‘Mejor álbum pop latino’, después de varios lanzamientos exitosos, el cantante argentino regresó con un nuevo proyecto musical que refleja su evolución como artista, ya que creó una mezcla a partir de las colaboraciones con las que cuenta.

“Fue un refugio poder hacer música en el estudio en tiempos donde no se podía viajar, la vida estaba limitada, las posibilidades de crear dentro del estudio, hacer canciones y que también las canciones fueran como un puente para viajar, ya que nadie lo podía hacer, por eso hay un montón de invitados” explicó.

Diego Torres sigue experimentado en cada uno de sus proyectos, ya que no se ha estancado en un solo género musical, es por ello que apuesta por afrontar nuevos retos en su carrera e inspirar a su público con las letras de sus canciones para que las hagan propias.

“Yo vengo de la fusión y de la confusión, mi música siempre fusiona, es lo que me pasa con la canción, si la canción me inspira un ritmo o me inspira otra cosa, me lo marca el latido del corazón y ahí me dejo llevar” añadió.

El interprete argentino llegará a México muy pronto, el día de mañana retomará su gira en Guadalajara, un día después se presentará en Mérida y el 11 de febrero dará su show en el Pepsi Center, en la Ciudad de México.