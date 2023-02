La cinta “Maquíllame otra vez” cubre las imperfecciones de la amistad

La película Maquíllame otra vez es protagonizada por Ilse Salas, Regina Blandón y Paulina Gaitán, una ópera prima de Guillermo Calderón la cual llegará a las salas de cine en México para narrar una comedia de tres amigas.

Con varios ingredientes atractivos como su talento y bajo la casa productora Fabula, de los hermanos chilenos Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín, el filme potencializa el humor con varios personajes femeninos que llevan a la reflexión durante 81 minutos.

Maquíllame otra vez. (Foto: Fábula /Cinépolis.)

“Es una película para sanar la pandemia. Yo me estoy colgando de la tradición del cine y la comedia mexicana, ese es el gran ingrediente que hay que enfatizar, porque me siento parte de una gran tradición. Nosotros como creadores queríamos hacer una comedia que nos curara -simbólicamente- hablando”, señaló Guillermo Calderón.

El cineasta chileno previo a su debut en la dirección participó como guionista de películas como El Club (2015), Neruda (2016), Araña (2019) y Ema (2019).

“Debutar con una comedia era muy importante para el equipo, el hacer una cinta que fuera una especie de sanación y reconciliación con una historia de amigas que se separan y vuelven a encontrarse para perdonarse, eso es lo que me gustó”, compartió Calderón.

Paulina Gaitán (Ana)

La actriz mexicana señaló que le gusta hacer comedia sobre todo con un personaje tan lleno de matices.

“Representar a un o una maquillista y hacer un personaje tan peculiar como es Ana, que además es una gran amiga, por eso me siento contenta de hacer un personaje tan completo. Casi nunca se habla de las maquillistas, de estas mujeres y hombres, que hacen un gran trabajo como psicólogos y que nos llenan de arte.

Maquíllame otra vez. (Foto: Fábula / Cinépolis.)

Regina Blandón (Rita)

“Rita es feroz, directa, sin caretas y que pone primero a las amigas. Admiramos a Guillermo (director) porque tiene una sensibilidad brutal, sobre todo para que esta historia de puras mujeres no gire alrededor (...). Por ejemplo, de un interés amoroso que siempre es así, de pelearnos por un hombre. Creo que es momento de contar historias, sin demeritar otras que tienen que existir, pero de forma diferente. Tuve que modificar mi físico, desde el pelo fosforescente y estuve sin cejas por tres meses. Me despertaba en la mañana (casa) y Martín (Altomaro), me decía: ‘Gúacala, espera, que me tengo que acostumbrar (risas)”, señaló la actriz mexicana.

Maquíllame otra vez. (Foto: Fábula / Cinépolis.)

La protagonista habló de cómo en la sociedad en que vivimos juzga por el físico.

“Con el pelo así, me di cuenta cómo la personas voltean a verte y de cómo pensamos que tenemos la autoridad de opinar sobre el aspecto de las otras personas. No faltaron los comentarios: ‘¡Regina se quitó las cejas!’. Tenemos esta cosa de reflexionar sobre lo que no tenemos, de eso habla la película. Es muy fácil ponerse máscaras, con o sin maquillaje, somos muy vulnerables”.

De qué se trata Maquíllame otra vez

Alexandra (Ilse Salas) reaparece en la vida de Ana (Paulina Gaitán) y Rita (Regina Blandón) para ofrecerles trabajo como maquillistas en una boda. Lo que ellas no saben, es que Alexandra está pasando por una de sus - ya conocidas - crisis amorosas. Ana y Rita están en bancarrota y necesitan el dinero; por lo que la única salida será tratar de ayudar a Alexandra a resolver sus problemas - sin volverse locas en el intento.

¿Cuándo llega a las salas de cine?