Pablo Montero habría llegado un acuerdo monetario con la persona que lo denunció de abuso

Hace unos días se dio a conocer que Pablo Montero había recibido una denuncia por supuestamente haber abusado sexualmente de una mujer en el estado de Chiapas.

De hecho, se había corrido el rumor de que el actor estaba siendo buscado por la Interpol por este mismo delito, no obstante, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado el pasado 6 de febrero desmintiéndolo, pero confirmando que efectivamente sí había una denuncia por violación.

“La denuncia en contra de Óscar Antonio N (nombre usado para designar al también cantante) por su presunta responsabilidad en el delito de violación, en agravio de Ximena ‘N’ de hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, el pasado viernes 7 de enero del presente año”, dice parte de la declaración publicada por la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.

También te puede interesar:

¿Pablo Montero es buscado por la Interpol?, lo acusan de abuso sexual

Pablo Montero ¿Quiere superar la adicción?

Pablo Montero lloró por el rechazo de los Fernández a serie no autorizada sobre Chente

El publirrelacionista de Pablo Montero confirmó que se retiró la denuncia luego de pagar un millón de pesos

Un periódico de circulación nacional compartió la noticia de que Pablo Montero llegó a un acuerdo con la supuesta víctima para que retirara la denuncia, a cambio de recibir la cantidad de un millón de pesos.

“Sí existía, pero la retiraron tras un arreglo con la denunciante de un millón de pesos”, expresó Emilio Morales, publirrelacionista del famoso, sin ofrecer más detalles sobre el caso.

Cuando se dio a conocer la denuncia, Pablo Montero había declarado que: “Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez… Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen”.

También afirmó que no tenía planes de buscar asesoramiento legal para tratar este caso. Actualmente, Pablo Montero se encuentra disfrutando de unas vacaciones con sus hijas, por lo que tocará esperar a su regreso para saber lo que tiene que decir ahora.