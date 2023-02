Salma Hayek reveló que no era elegida en comedias por ser ‘demasiado sexy’

Salma Hayek es una de la actriz latinas con mayor trayectoria dentro de la industria cinematográfica en Estados Unidos. Sin embargo, hubo un género que siempre le costó entrar y era el de la comedia.

A través de una entrevista con GQ UK, la mexicana de 56 años, dijo que muchos productores la consideraban ‘demasiado sexy’ para entrar en alguna película de comedia. A pesar de haber participado en cintas como “Fools Rush In” de 1997 (junto a Matthew Perry) y “Breaking Up” (junto a Russell Crowe).

“Estuve encasillado durante mucho tiempo”, dijo Hayek. “Toda mi vida quise hacer comedia y la gente no me daba comedias. No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia [’Grown Ups’ de 2010], ¡pero tenía unos cuarenta! Dijeron: ‘Eres sexy, así que no se te permite tener sentido del humor’. No solo no se te permite ser inteligente, sino que no se te permitía ser gracioso en los años 90″.

“Estaba triste en ese momento”, dijo. “Pero ahora aquí estoy haciendo todos los géneros, en un momento de mi vida en el que me dijeron que habría expirado, que los últimos 20 años habría estado fuera del negocio. Así que no estoy triste, no estoy enojado; Me estoy riendo. Me estoy riendo, chica”.

Rol en “Magic Mike’s Last Dance”

Ahora, con 56 años, la mexicana interpreta a Maxandra Mendoza, el nuevo interés amoroso del personaje de Channing Tatum, con quien trabajará para crear una revista de stripper masculina dentro de la película.

“Más que ser una película sobre una mujer mayor que se enamora de un chico más joven, se trata de una mujer de mediana edad que tiene mucho potencial y está harta de haber sido socavada toda su vida”, dijo Hayek

En la película, Hayek recibe un baile sexual por parte de Tatum, una experiencia que fue bastante caótica para la mexicana. “Hay una parte que no está en ella en la que estoy boca abajo, y mis piernas tenían que estar en alguna parte. Pero boca abajo, uno pierde el sentido de la dirección, y no hice lo que se suponía que debía hacer, así que en el ensayo, fui como, cabeza abajo, casi me golpeo la cabeza”, dijo quien aseguró que nunca había recibido un baile masculino.