Yahir se rehúsa a hablar del nuevo trabajo de su hijo: ¡Es un cantante erótico!

Yahir fue entrevistado hace poco y cuando le preguntaron sobre el nuevo proyecto laboral de su hijo, Tristán Othón, contestó que no quería hablar sobre él pues ha estado alejado desde hace un tiempo.

“No quiero hablar de mi hijo, la verdad, ya me han preguntado mucho sobre eso. No tengo nada que hablar, no sé, qué está haciendo, eh, no sé no tengo idea, no más me dicen que han salido notas, y prefiero no hablar sobre él”, declaró el cantante.

Recientemente, se dio a conocer que Tristán Othón incursionaría en el genero urbano, no obstante, sería un cantante erótico. Hace tiempo el hijo de Yahir salió del armario como bisexual, y se llegó a creer que su padre tuvo un problema con eso, pero el propio Yahir aseguró que ese no era el problema con su hijo.

Tristán Othón decidió alejarse de Yahir y su madre hace tres años

Hace unos días, en una entrevista que concedió Yahir, explicó que nunca ha tenido problemas con la sexualidad de su hijo, sin embargo, sí le molestaba un poco que incursionara en la industria del entretenimiento para adultos.

Yahir reacciona a la petición que le hizo su hijo, Tristán, de que lo comprenda y acepte por sus preferencias y sus deseos de incursionar en el cine para adultoshttps://t.co/cpxZyK2NCD pic.twitter.com/2X3K3Q05jz — @TVNotasmx (@TVNotasmx) November 25, 2021

Sin embargo, lo más preocupante para Yahir como padre, es que Tristán ha vuelto a caer en las adicciones. Y evidentemente, en el tipo de ambiente en el que se encuentra, las drogas son de muy fácil acceso.

Hace tres años, lograron que entrara en una clínica de rehabilitación y tanto él como su esposa estuvieron ahí con él, visitándolo diariamente para que viera que contaba con su apoyo, pero después de salir, Tristán Othón recayó en las drogas y decidió alejarse de ellos.

Yahir expresó que ahora su hijo es quien debe acercarse a ellos para que puedan retomar su relación, porque tanto él como su esposa han hecho todo lo posible por ayudarlo.