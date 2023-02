Danna Paola pasó de un “Mundo de caramelo” a hablar de las mujeres desaparecidas en Guadalajara

Danna Paola regresó a Guadalajara para saldar una cuenta pendiente, ya que al iniciar XT4S1S Tour el pasado mes de noviembre, tuvo un accidente en el rostro, por lo que tuvo que acortar su show ante la molestia de una parte del público. La cantante regresó para agradecer a los tapatíos y como regaló les cantó el tema Mundo de caramelo, que ya no forma parte de su setlist.

“Quiero decirles que esta noche es súper importante, al igual que todas los que hemos tenido. Ustedes son los padrinos (tapatíos) del XT4S1S Tour, eso me hace sentir feliz, orgullosa y llena de energía porque es un lugar sano (concierto), porque es seguro para todes, es un lugar donde nadie te juzga y al que no le guste, pues se puede salir. Creo que es un espacio único par cada una de las personas que estamos aquí. Siéntete orgullosos, orgullosas y orgulloses de quién eres, porque gracias a ustedes, hoy me siento feliz de quien soy”, fueron las palabras de Danna Paola sobre el escenario del Auditorio Telmex.

Saldó su cuenta pendiente con Guadalajara. @dannapaola pasó de un Mundo de caramelo a hablar sobre las mujeres desaparecidas durante su show #XT4S1STOUR #Guadalajara #dannapaola @PublimetroMX pic.twitter.com/W2SfrxoWV5 — Gabriela Acosta (@gacosta13) February 12, 2023

La artista mostró que se encuentra en un buen momento a nivel personal y profesional. Durante la velada le dedicó el tema A un beso al que llama el amor de su vida, Alex Hoyer, y cómo la hizo creer en el amor.

“Es el amor de mi vida, porque sí lo amo con todo mis ser. Esta canción que escribimos juntos que es la primera de amor que escribí”, señaló.

Danna Paola arrancó el 11 de noviembre de 2022 su gira XT4S1S, el show que marcó el inicio del tour tuvo lugar en Guadalajara. La influencer mexicana llegó con una producción cargada de luces, diversas estructuras y bailarines.

Danna Paola regresó a Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

La también actriz mantuvo una interacción directa con sus fans, incluso le cantó Las mañanita a algunos, donde mostró su gran voz y hasta ella se sorprendió, “creo que si voy a cantar ranchero un día”.

El gran regalo para los asistentes llegó cuando Danna Paola decidió recompensar a Guadalajara por el show accidentado que tuvo a finales del año pasado y cantó Mundo de caramelo.

“Ya que nos pusimos melancólicos... ya sé que les debo algo y es un lugar muy especial, pero como fueron mis padrinos vamos a hacer algo”, con lo que interpretó el tema con sus fans, algo que se había negado a hacer en otras presentaciones.

Se pone seria

Durante un momento del concierto, la cantante subió al escenario a una pequeña y la mujer adulta que venía con ella se le acercó para comentarle algo al oído y en seguida Danna comentó, “hay muchas situaciones así, su mamá está desaparecida pero yo sé que la vamos a encontrar... ¡Ni una más, Guadalajara! Eso es muy fuerte para mí, yo como artista y mujer quiero comunicar esto porque es momento de seguir haciendo justicia estamos aquí todas las mujeres. Créeme (le dice a la pequeña) no estás sola”, dijo ante los aplausos de la audiencia.

Setlist en Guadalajara