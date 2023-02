Yeri Mua aclara de una vez por todas su polémica con Aaron Mercury

La influencer de maquillaje Yeri Mua recientemente superó la polémica que protagonizó con su exnovio, pero luego de relacionarse sentimentalmente con otro tiktoker conocido como Aaron Mercury volvió a ser señalada, por lo cual comenzó a pensar en dejar las redes sociales por un tiempo.

La creadora de contenido se mostró en un momento vulnerable a sus seguidores para aclarar los comentarios que han surgido, por lo cual rompió en llanto al volver a ser cuestionada en redes sociales.

Yeri Mua en disputa con Aaron Mercury

Desde hace varias semanas ambos tiktokers comenzaron a salir de manera frecuente y aunque al inicio aclararon que estaban saliendo sin ningún compromiso de por medio, Mercury publicó varios videos en donde arremetió contra Yeri Mua por una supuesta infidelidad.

Yeri Mua (Instagram)

Luego de que dio a conocer esto sus seguidores comenzaron a señalarla, por lo cual la joven veracruzana decidió salir a dar su versión de los hechos.

“Aaron sabe que las cosas no son como él las contó, no era mi novio. Me molesta que dijo cosas que nada que ver, él tenía que quedar como el héroe” explicó.

De acuerdo con Yeri Mua no existía una relación de por medio como para reclamar un tipo de infidelidad, de igual forma reveló el interés que mostraba Aaron por grabar cada momento que pasaban juntos, ya sea para ganar seguidores o mantener cierto perfil ante las redes sociales.

Puesto que las versiones de ambos se contradicen, sus seguidores ya tomaron dos posturas respecto al tema; aunque al inicio Yeri habría decidido cerrar sus cuentas, poco después volvió a retomarlas.