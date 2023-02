Yuridia y Matías revelan su secreto: viene en camino su hijo Benicio

Bien dice el refrán que después de la tormenta viene la calma, eso le sucedió a Yuridia, quien al atreverse a decir cosas que la dañaron emocionalmente en el pasado, ahora vive un momento pleno y feliz al confirmar que está embarazada.

“Yurifans, familia: sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aun hay cosas por aprender como sociedad. Estoy en una situación; de verdad sin querer queriendo (diría chespirito) que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres. Estoy con miedo por haber abierto mi corazón, pero me siento fuerte al saber que tengo gente por la cual luchar y gente que lucha constantemente conmigo. Ustedes son los que están logrando cosas maravillosas en esta sociedad y les agradezco por haberme creído, por haberme dado el abrazo más grande de mi vida”, compartió en sus redes.

Yuridia siguió la estrategia de Rihanna, al mantener oculto su estado, pese a tener conciertos y algunos rumores que ya existían sobre su segundo embarazo.

También puede interesarte: Margarita Rosa de Francisco enfrenta el hate por su apariencia a sus 57 años

La cantante y Matías compartieron la feliz noticia en sus redes sociales. Tal parece que la estrella de la música está en el tercer mes de gestación.

“Ahora después de haber dicho lo dicho, sentirme más protegida y sabiendo que habrá más respeto para nuestra intimidad; les cuento que: Este Agosto; con el favor de Dios, Matias y yo le veremos los ojitos a nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. LOS QUEREMOS. Una vez más, GRACIAS por el regalo de dejarme ser quien soy. LO VAMOS A LOGRAR”.

“Soy el hombre más feliz y afortunado. Los amo!!!”, agregó Matías.

Famosos como Gloria Trevi le enviaron mensajes, “corazones al infinito”.

También Carlos Rivera, “Felicidades por esta hermosa noticia!! Los amamos muchísimo! Muchas bendiciones”.

Mientras Edén Muñoz agregó, “Muchas felicidades que bendición los queremos mucho”.

“Wow wow wow!!!! Benicio es el bebé más afortunado de tener una mamá tan chingona!!!!! FELICIDADES!!!! ?We love you!!!”, dijo Ha*Ash.