Ángela Aguilar tomará acciones legales en contra de difamadores

La cantante de regional mexicano ha tenido que enfrentar varios señalamientos en los últimos meses, primero por las críticas que surgieron a raíz de que se declaró 25% argentina y después por el material íntimo falso que le adjudicaron, por lo cual Ángela explicó que ya se encuentra en un proceso legal.

Ante el apoyo que ha tenido de parte de sus seguidores, amigos y familiares, Ángela decidió hacer público el proceso que inició en contra de las personas que difundieron información e imágenes falsas de ella.

Fue a través de una entrevista con el programa de “Sale el Sol” en donde Ángela informó sobre el proceso que inició en contra de las personas que comenzaron a propagar las supuestas imágenes íntimas.

La intérprete reveló que los señalamientos vulneraron su integridad, además de ser una falta de respeto para ella y su familia, ya que fueron quienes han estado apoyándola durante todo el proceso.

“El respeto es lo más importante, no importa tu género, no importa quién te guste, no importa cómo te decidas percibir, el respeto al derecho ajeno es la paz, a mi me faltaron al respeto y por ende voy a actuar con todo el peso de la ley” expresó.

Asimismo, aclaró que confía en el equipo legal con el que se encuentra trabajando, es por ello que espera que su caso sea resuelto de la mejor manera, en especial para crear consciencia sobre la violencia digital y mediática que enfrentan varias personas.

“Yo tengo que usar esos 20 millones de personas que me siguen y crear consciencia, porque no era algo que estuviera consciente de que estuviera pasando” añadió.