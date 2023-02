Danna Paola inspira a sus fans a no avergonzarse de sus estrías

Danna Paola ha crecido a nivel musical de forma sorpresiva. La cantante ya tiene más de 34 millones de seguidores en sus redes sociales donde comparte momentos de su vida profesional y también personal. Le encanta mostrarse tal cual es, en especial al natural, por eso compartió una fotografía donde no le importa mostrar sus estrías.

En su cuenta de Instagram la cantante y actriz publicó momentos especiales junto a su novio Alex Hoyer con quien mantiene una relación pública desde abril de 2022. En las fotografías, Danna Paola está en Bikini y fácilmente se deja ver sus imperfecciones lo que generó mensajes de sus fans que se sienten inspiradas en su cuerpo ya que aun siendo artista tiene estrías como cualquier persona común.

Otra fotografía también con su galán, muestra un cauchito de más en su barriga pero que no le deja en lo absoluto como una mujer fea sino más delata algunos detalles que puede tener cualquier mujer. La intérprete del álbum K.O dice sentirse plena y perfecta. También escribió en la descripción de la imagen: “El arte de amar y ser amado a cambio”, agregó.

https://www.instagram.com/p/Cm2YDJrJD0v/?utm_source=ig_web_copy_link

Los internautas no tardaron en enviar mensajes a la famosa ya que se sentían identificados con su cuerpo. “Me inspiras a no avergonzarme de mis estrías que tanto trauma me dan”, “Nosotros amamos las estrías”, “No tengo palabras, son perfectos, los amo”, “Amo tus estrías”, “Así tal cual son, nos encantan”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

Dana Paola también recibió comentarios por su estado de delgadez. Muchos comentan que debe engordar, mientras; ella sigue siendo feliz con Alex y compartiendo cada momento de su vida junto a él como el más especial de todos. En las fotografías también lucían ropa interior de la línea Calvin Klein.