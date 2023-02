Inspiración de ‘La Ballena’: esta es la historia detrás de la película protagonizada por Brendan Fraser

“The Whale” es una de las películas más sonada de los últimos días, al acercarse el día de la ceremonia de entrega de los premios Oscar.

La cinta dirigida por Darren Aronofsky, está basada en la obra de teatro homónima de Samuel D. Hunter, que cuenta la historia de un hombre solitario y obeso llamado Charlie, interpretado por Brendan Fraser, quien vive en una pequeña ciudad de Idaho y sufre una enfermedad terminal.

Debido a su condición, Charlie se ha convertido en un recluso, y ahora, lleno de culpa y de dolor, intenta volver a conectarse con su hija de 17 años. tras dos años de haberla abandonado por su amante gay.

La historia detrás de “The Whale” se inspira en gran medida en la propia vida de Samuel D. Hunter, quien creció en Idaho y luchó con su propia identidad y sexualidad en una comunidad conservadora. La obra de teatro y la película exploran temas como la soledad, la autoaceptación, la familia y la comunidad, y cómo el amor y la compasión pueden transformar la vida de una persona.

¿Es una historia de la vida real?

La película como tal no es autobiográfica. Sin embargo, a través de varias entrevista, Hunter, ha revelado los episodios propios que si vivió al igual que el protagonista.

“The Whale fue la primera vez que me dije: ‘Vale, voy a acercarme a algunas cosas muy personales, va a ser bastante visceral y sé que no está precisamente de moda la forma en la que el personaje expondrá sus sentimientos’. Era un niño gay. Mi familia no era evangélica, pero lo pasé bastante mal en primaria. Era un niño gordo y muy torpe socialmente”, dijo.

Añadió: “Me di cuenta de que era gay. Pero era tan joven que me convencí de que se me pasaría, solo tenía que rezar, no pensar en chicos y pedirle a Dios que me cambiara. Pero no funcionaba, aunque lo intentase”.

Durante esos episodios de depresión, Hunter explicó que su principal refugio era precisamente la comida. “Comencé a automedicarme con comida, que es algo que ya hacía de niño, pero empeoró muy rápidamente en la universidad. Finalmente, poco a poco fui capaz de encontrar apoyo y terapia. Encontré la forma de salir de ahí. Mi marido, al que conocí en 2005 y llevamos juntos desde entonces, fue mi mayor apoyo. Cuando comencé a escribir esta obra pensé: “¿Qué pasaría si esta historia va sobre alguien que no pudo encontrar esa salida que yo sí encontré y se quedó en mi ciudad natal?”.

Esos aspectos de su vida fueron los que reflejó en la historia que tiene a Brendan Fraser como máximo favorito para llevarse un premio Oscar.