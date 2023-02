Brendan Fraser cuenta cómo fue la curiosa historia en la que casi termina interpretando a Superman

El 2022 significó un renacer para la carrera artística de Brendan Fraser. Después de haber estado alejado de las luces, cámaras y los gritos de ¡acción! el actor estadounidense regresó para una sorprendente actuación en The Whale, película nominada al Oscar.

Un puñado de problemas como su divorcio, la muerte de su mamá, varias visitas al quirófano y sobrepeso, tenían a Brendan Fraser enfocado en resurgir en su vida personal y sentimental, para después pensar en el ámbito profesional.

Su puesta en escena se dio y el público lo aplaude. Por lo tanto, el mismo actor ha comenzado a compartir de nuevo con los medios de comunicación, con múltiples entrevistas.

A Brendan Fraser se lo conoce como el actor de La Momia y George de La Selva, una de las tantas adaptaciones que tiene Tarzán. Sin embargo, según el mismo actor ha contado, también pudo haber sido conocido en el mundo del espectáculo como uno de los Superman de DC Comics.

También te puede interesar: Curiosidades Óscar: Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis y Rihanna van por el honor

“Éramos como seis o siete para ser Superman”

En aquel punto alto de su carrera, Brendan Fraser luchaba contra entidades antiguas saltando por las estructuras de las pirámides, en El Cairo. O se balanceaba por los árboles de la selva en y taparrabos.

La habilidad y buena forma que conservaba lo hizo ser considerado para el papel del Hombre de Acero, en un filme que lamentablemente nunca se hizo, Superman: Flyby

“Estábamos probando creo que seis o siete chicos en 2002/2003. Recuerdo que Paul Walker estaba antes que yo. Eran como los sospechosos habituales. Habría sido una oportunidad increíble que me hubiese cambiado la vida”, dijo el actor en una entrevista con Variety, que rescata el portal Milenio.

Aunque el filme no se terminó haciendo, antes de eso le dijeron que no había sido seleccionado. “Me sentí decepcionado de que hubiera una oportunidad increíble y no llegara a buen término”, comentó.

Su única duda pasó por no querer quedar apuntado para toda la vida como el actor de Superman, algo que marca a quienes hacen estos roles tan significativos. No obstante, le habría dicho que sí, sin pensarlo dos veces.