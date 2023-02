Sebastian Stan cae en el juego de Julianne Moore en “Sharper”

Cuando Julianne Moore se encontró por primera vez con el guion de Sharper, un drama de suspenso basado en personajes sobre la seducción, el engaño y la traición, sus múltiples puntos de vista, giros y vueltas la asombraron.

A días de su estreno en plataforma digital, la actriz y productora, junto al actor Sebastian Stan charlaron sobre esta nueva película que tiene varios ingredientes para atraer la atención de la gente.

Julianne Moore y Sebastian Stan. (Foto: Apple TV +)

Sharper está dirigida por Benjamin Caron y cuenta con un elenco encabezado por Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton y John Lithgow.

Clint Mansell tiene a su cargo la banda sonora, repleta de canciones que captan los constantes cambios narrativos de la cinta.

“Sé que volví loco a Sebastian (Stan) diciéndole que tiene que ser el próximo James Bond, ¡pero tiene que serlo!. Hay pocas personas que combinan ingenio, humor y dureza tan bien como él, y su mirada al final de Sharper es como de ícono de estrella de cine clásico”. — Julianne Moore

¿Podrían compartirnos qué les atrajo del proyecto y de su personaje?

— Juliane Moore (JM): Lo leí y me sorprendió por completo, era totalmente diferente a todo lo que había visto en mucho tiempo. Estaba emocionada, acepté a sí reunirme con ellos (guionistas) y les dije, quiero interpretar a este personaje (Madeline), me encanta ella, hay que realizarlo.

— Sebastian Stan (SS): Sí, además fue una oportunidad de trabajar con Julianne, algo que siempre quise hacer. Y es una gran película con fuerza en los personajes, es, impredecible. Y fue sorprendente y emocionante de una manera que no había leído en un guion antes, y el sólo hecho de trabajar con Ben también fue muy grato. Él tenía un punto de vista tan específico de la película y creo que por eso es que tiene que ser esa triada; considero que es lo que nos lleva a una gran experiencia.

Julianne Moore y Sebastian Stan. (Foto: Apple TV +)

¿Cómo fue la experiencia en el rodaje?

— JM: Fue muy divertido. Para mí la idea de estar en una historia que trata de personas hablando, relacionándose entre ellas, trabajando y luchando por sus planes a través de sus acciones y conversaciones. Eso es casi revolucionario en una película actualmente, porque a menudo se ve la acción desde fuera, y aquí se trata de personas y cómo sus vidas se ven afectadas a través de sus relaciones. Y teníamos a todos estos actores maravillosos haciendo un trabajo específico, detallado y emocionante, así que participar en eso, tenernos a todos juntos haciéndolo, creo que todos estábamos encantados de estar allí y con los demás.

¿Nueva York se convirtió en otro personaje?

— SS: Sí, creo que los dos estábamos entusiasmados justo por eso, y fue intenso. Creo que también para Ben (director), porque rodábamos en el Village, el viernes por la noche. Y, ya sabes, es Nueva York, no le puedes decir a alguien que se cruce a caminar al otro lado de la calle. Las personas van a caminar por donde quieran, lo cual es parte del carácter de la ciudad. Y creo que tenemos algo de esa crudeza en la película también.

— JM: Y creo que, Nueva York es un lugar donde hay de todos los tipos de estratos socioeconómico, ya sabes, tienes a la gente muy, muy rica, y luego tienes a personas que realmente está luchando por salir adelante y así que sólo esa idea de que todo eso existe en este lugar tan pequeño, creo que es en gran medida de lo que la película trata. Sobre ese tipo de vidas que se abarca y al mismo tiempo también hay algo de anonimato. Creo que, en la ciudad, ya sabes, nunca sabes realmente lo que la gente está haciendo. No sabes lo que es posible, así que no puedo pensar en otra ciudad que sea así, donde haya esa intensidad. Así que, sí, me encantó rodar allí, además yo vivo ahí así que eso es muy bueno.

Julianne Moore y Sebastian Stan. (Foto: Apple TV +)

Es la primera vez que ambos trabajan con Benjamin Caron. ¿Cómo fue el proceso?

— SS: Ben es un hombre tan dulce, generoso, paciente. Es decir, increíblemente en control, ya sabes, en términos de su capacidad de comunicación y con lo que está buscando con la película, pero al mismo tiempo permanecía abierto a las ideas.

— JM: Además es un gran narrador, es decir, realmente sabía quiénes eran cada uno de estos personajes y cómo se relacionarían entre sí y cuáles eran las posibilidades cuando los juntó. Ya sabes, él está interesado en lo muy, muy humano y en lo muy complicado también. Tuvimos mucha suerte de que se sumara a este proyecto y, ya sabes, Sebastian también lo decía, Ben es increíblemente amable, colaborador y divertido. Todos nos lo pasamos muy bien todos los días en el set. Su actitud es simplemente maravillosa.

¿Cuándo se estrena?