Toñita sale en defensa de Yuridia y critica a ‘Ventaneando’

En los últimos días, el nombre de Yuridia y Pati Chapoy ha resonado en redes sociales, debido a que se reavivó un problema que había surgido hace tiempo. Sucede que en una de las entregas del programa ‘Ventaneando’ se comentó que la cantante tenía un gran talento, pero que “estaba gorda”, lo cual dejó a todos sorprendidos y en redes sociales comenzaron a recordar las veces que los conductores del programa criticaron a alguien por su contextura.

Además de esto, las críticas no han dejado de salir y, de hecho, adicional a los internautas, algunos famosos también salieron en defensa de la artista, quien un poco después de los comentarios de Pati Chapoy, declaró que justo en ese instante estaba pasando por un momento de su vida algo difícil, por lo que la opinión de los animadores le afectó de manera significativa.

“Si yo trato de evitar dar entrevistas a ciertos medios de comunicación, no es por berrinche, no es porque me ofendí, no es porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan wey. Y es porque de verdad se toman muy a la ligera lo que dicen y lo que provocan en la gente”, dijo en un video.

De esta manera, en medio de la poflor amargolémica, una de las ex integrantes de ‘La Academia’ también mostró su opinión, apoyando así a la cantante de ‘Ya te olvidé’.

Se trata de Antonia Salazar Zamora, mejor conocida en el medio artístico como ‘Toñita’, quien además de criticar los comentarios realizados por ‘Ventaneando’, también afirmó su admiración por Yuridia.

Fue a través de sus redes sociales que la cantante decidió hablar sobre lo que ocurre entre Yuridia y ‘Ventaneando’, caracterizando lo sucedido como una falta de respeto hacía la compositora mexicana, refiriéndose también a los conductores como unos “Viejos decrépitos”.

“De todo lo que está pasando de ´Ventaneando’, de Pati Chapoy; según ellos, ella (Yuridia) está molesta porque la llamaron ´gorda´, pero es como si todo mundo les dijéramos a los de ‘Ventaneando’ que son viejitos decrépitos”, aseguró.

Tras haber dicho esto, Toñita también contó una anécdota que ocurrió en el año 2006 o 2007, en donde a Yuridia le quitaron la posibilidad de grabar un disco, ofreciéndoselo a la sonorense, pero debido a la gran admiración que tiene por su colega, decidió no aceptarlo.

Para finalizar, la llamada ‘Negra de Oro’ envió un mensaje muy significativo para Yuridia. “Tú, mi hermosa, eres una ching*na, créeme que vales un ching* como mujer y como persona y mis respetos”. además, agregó: “Y no, no estás gorda, estás preciosa, cantas ching*n, así que mande a la fregada a todo mundo, todo aquel que te quiera decir un peyorativo, usted es grande por naturaleza”, concluye Toñita.