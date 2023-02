¿Y la ministra cuándo? Universidad le retira título por hacer broma en TikTok

TikTok es la aplicación más descargada en todo el mundo. Millones de personas disfrutan de los videos que comparten los usuarios de la plataforma china. Uno de esos internautas es Jonathan de Jesús, quien decidió crear un breve clip celebrando la conclusión de sus estudios universitarios como enfermero, sin embargo, la escuela no lo vio con buenos ojos y decidió retirarle el título, pero ¿Qué fue lo que realizó el exalumno?

El estudiante subió un video donde afirmaba que no aprendió nada, mas explicó que todo fue una broma: “Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera”, es lo que se puede leer en la grabación.

El hombre nacido en Venezuela, expresó que estudió enfermería en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA), donde se esmeró por acabar la carrera, pero el día de su graduación, junto con otros trece compañeros, grabó la broma que le salió muy cara.

