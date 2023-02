El sobrepeso de Selena Gomez es producto de su lucha contra una enfermedad: Así lo explica la cantante

El peso y la apariencia corporal de Selena Gomez viene siendo un tema recurrente en medios de comunicación y redes sociales. La cantante y actriz se presenta en eventos sociales o premiaciones del mundo del espectáculo, en ocasiones, con algunos ‘kilitos’ de más.

Algunos paparazzi la critican y otros se preguntan qué sucede. Selena Gomez trata de esquivar el tema expresando que no le interesa lo que se diga al respecto, pero la situación no se aleja de las portadas de los tabloides y portales de entretenimiento.

Por lo tanto, la misma actriz y cantante de 30 años ha decidido aclarar lo que sucede con respecto a su cuerpo. No se trata de un descuido estético o problemas de alimentación; aunque en el pasado ha dicho que no tiene problemas con verse con kilos adicionales.

Lo que sucede con Selena Gomez es que viene combatiendo con una enfermedad y los medicamentos que consume, dependiendo de la etapa del tratamiento, le añade unos kilos a su cuerpo o rebaja considerablemente.

Por lo tanto, eso hace que en un mes aparezca ‘gordita’ y al siguiente muy delgada.

¿Qué enfermedad tiene Selena Gomez?

Según reseña el sitio de noticias Quien, Selena Gomez sufre de Lupus. Entonces, cuando se toma las medicinas tiende a retener mucha agua y eso sucede muy normalmente.

“Cuando dejo de tomarlo tiendo a perder peso. Solo quería decir y animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza que se exactamente por lo que está pasando, y decirles que nadie sabe la verdadera historia”, dijo en una transmisión de TikTok.

“Solo quiero que la gente sepa que son hermosos y maravillosos. Sí, tenemos días en los que tal vez nos sentimos mal, pero siempre preferiré estar saludable y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me están ayudando”, añadió.

Selena Gomez atraviesa un momento dulce en la televisión norteamericana, gracias a su rol protagónico en la serie de Star+ Only Murders in the Building.