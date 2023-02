América Fernández rompe con sus miedos para iniciar su propia carrera musical

Durante muchos años, América Fernández, se mantuvo firme en la idea de que no quería ser cantante como su hermanos Camila y Alex. De hecho, desarrolló su lado más creativo, por eso sus estudios de arte y moda. Ahora, en exclusiva para Publimetro, la hija de Alejandro Fernández y América Guinart, reveló que está lista para iniciar su carrera musical de manera profesional.

“Todavía no estoy lista al 100%, pero estoy segura que ya tomé la decisión. Es lo que amo y estoy feliz, porque se me quitaron todas las ansiedades y depresiones en cuanto tomé la decisión. Además no hay tiempos exactos, pero tampoco prisa. Estoy de manera independiente por ahorita, el chiste es encontrarme y hacer covers para ir compartiendo un poquito con la gente”, señaló América.

A sus 25 años, la también diseñadora e influencer, ha compartido varios videos y en vivos en sus redes sociales. También señaló que su padre ya le dio el visto bueno.

“Yo era penosa desde chiquita, no sabía qué me gustaba. La música me encantaba, pero me comía la pena o el miedo. Sentía que si a la gente no le gustaba, yo me iba a morir. Tenía mucha inseguridad, decía que no me iba a dedicar a eso, pero me encantaba. Por eso, seguía y seguía con lives (en vivo) y grabando cosas. Me gusta cantar y ya tuve que aceptar que era mi orgullo más grande es algo que traigo de familia que me encanta presumirlo y me hace realmente feliz”, señaló frente a la tumba de su abuelo en el rancho Los 3 Potrillos.

Dispuesta a comenzar su propia historia y a sumar a la dinastía Fernández, señaló que cuenta con el apoyo de su familia.

“Mi papá y mi mamá me impulsan a seguir mis sueños; al final, nosotros cantamos porque lo traemos en la sangre. Camila y Alex ya tienen su carrera, luego Vale (Valentina) que vive conmigo, también ya está empezando y sigo yo (risas). Con mi papá ya hice una canción que fue Blanca Navidad y él está súper emocionado”, comentó.

Con la intención de explorar géneros y componer sus canciones, América Fernández, nos dijo qué es lo que viene para arrancar formalmente su faceta como cantante, “lo que quiero hacer es justo escribir y sacar covers para tene material. Apenas en enero decidí que quería hacer esto y espero que a la gente le guste”, finalizó.