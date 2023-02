Artista de “Pinocho” hace impresionante escultura hiperrealista de Vicente Fernández

Alex Fernández quedó impresionado del trabajo del artista mexicano Rubén Orozco, quien se ha ganado un reconocimiento internacional por sus esculturas hiperrealistas. El escultor trabajó en la película Pinocho de Guillermo del Toro, que sigue ganando premios por el mundo.

Rubén Orozco hizo dos personajes para la película animada del cineasta tapatío, “primero es la escultura más compleja que he realizado hasta el momento es la de Vicente Fernández. Nunca se deja de aprender. Muchas gracias Alex Fernández. En Pinocho me tocó hacer los perros en las imágenes que fueron hechos en el Taller del Chucho desde cero. Estuve feliz de haber colaborado, a mí me tocó la parte de esculpirlos en plastilina”, dijo el artista mexicano.

Imponente figura de Vicente Fernández. (Foto: Cortesía Rubén Orozco /Alex Fernández.)

Alex Fernández había visto el trabajo de Rubén y desde hace un año lo contactó para ver la posibilidad que hiciera la figura de su abuelo, Vicente Fernández.

“Rubén me pidió muchísimas cosas para poder hacer la escultura. Él es súper perfeccionista y se clavó tanto para que se viera como mi Tata desde cualquier lado. Hasta pareciera que es foto de mi abuelo y hasta me llegaba a confundir (risas). Por ejemplo, había una peca que hizo como muy acentuada y yo le decía que esa no la tenía, de repente me mandaba fotos y yo veía que si estaba. Durante el proceso hubo varios momentos en que se me ponía la piel chinita, porque parecía que estaba viendo mi abuelo, eso es impresionante y estoy súper contento del resultado”, comentó a Publimetro.

El hijo de Alejandro Fernández nos reveló en qué parte de su casa se encuentra el busto de su abuelo.

“Todavía no sabemos exactamente, estamos viendo pero creo que en la entrada de la casa, para recibir a las visitas. Alexia (esposa) la quería poner en un lugar que está súper escondido, pero no, porque la compré para que se viera y el chiste es que también la gente la vea”, agregó.

El recuerdo de su abuelo

Alex Fernández quien se encuentra en plena gira y compartiendo algunas fechas junto a su padre, confesó lo importante que es mantener viva la imagen de su abuelo.

“Cuando vi la escultura terminada se me pusieron los ojos llorosos, sobre todo porque al ser hiperrealista pareciera que puede cobrar vida en cualquier momento. Muchos me dijeron ‘qué miedo tener ahí en tu casa una escultura hiperrealista de tu abuelo’. Alexia no quería y a mí me encanta ese tipo de arte en general y tener el honor de que Rubén hiciera la escultura de mi abuelo para mí siempre va a ser como algo histórico. Es una súper figura de colección llena de sentimientos y me siento protegido de saber como que siempre va a tener a mi abuelo ahí cerca de nosotros”.