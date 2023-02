¡Reencuentro de Back to the future! Comparten emotiva selfie llena de nostalgia

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson y Tom Wilson decidieron volver a reunirse para mostrar que el paso del tiempo los vuelve más fuertes y con una amistad más profunda.

El elenco de Back to the future (Volver al futuro) se reencontró en una convención de fanáticos en Portland, Oregón, este fin de semana. Lea Thompson, de 61 años, quien interpretó el papel de Lorraine en las dos primeras películas de la franquicia, compartió una conmovedora selfie con sus compañeros de reparto durante el evento.

Reunión de Volver al futuro. (Foto: Instagram.)

Michael J. Fox, de 61 años, Christopher Lloyd, de 84, y Tom Wilson, de 63 postearon algunos momentos juntos en las redes sociales.

Thompson subtituló su publicación: “Guau, la pasé muy bien hoy con mi familia #bttf”. Ella agregó: “Tantos momentos divertidos de fanáticos también y una llama”.

“Me recordaron mi juventud”, “Si alguien se atreve a siquiera plantear un reboot o remake, hay que tomar prisioneros hasta que se descarte la idea”, “La generación ochentosa feliz!!”, señalaron algunos internautas.

Luego de que Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reunieran en octubre del año pasado en Comic Con Nueva York, revivieron su química y momentos que han pasado de una generación a otra.

Doc y Marty, Marty y Doc siguen siendo una referencia más allá de la pantalla, que vive un nuevo aire con las nuevas aportaciones, llenas de nostalgia, de sus protagonistas.

Hace ya casi 40 años años que los nombres de Doc y Marty van unidos para millones de cinéfilos de todo el planeta, la pareja conquistó a una generación a través de Back to the future (Volver al futuro), la película dirigida por Robert Zemeckis que costó 19 millones de dólares y, solo en su fin de semana de estreno, logró más de once en taquilla en Estados Unidos y Canadá. Tuvo dos secuelas, en 1989 y 1990.