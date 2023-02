¿Otro Alex Marin? Hombre narra cómo es vivir con tres esposas

El poliamor es uno de los temas más controvertidos; pese a esto, cada vez hay más personas que deciden dejar la monogamia y pasan a tener una relación abierta o realizan una unión distinta ‘a la normal’. Uno de los ejemplos más famosos en Latinoamérica es Alex Marin, quien es un actor de películas para adultos que tiene tres esposas a las que asegura amar con todo su corazón.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse la historia de Nick Davis, hombre que dio una entrevista a medios locales sobre cómo es vivir con tres esposa, incluso y a tiene una hija con una de ellas.

Sus tres amores: April, Danielle y Jennifer, tienen profesiones de tiempo completo, mientras que él descansa y cuida del hogar: “Tener tres esposas, sabiendo que todos hemos solidificado nuestra unión y la hemos unido como lo hemos hecho, es simplemente increíble. Siento que estoy viviendo un sueño hecho realidad”, aseguró Davis.

El cuarteto expone constantemente cómo es vivir en poliamor, asimismo, han generado una gran unión con sus seguidores, cerca de 22 mil internautas.

April confesó, al medio antes citado que su esposo es “mucho para manejar. Digamos que… en muchos sentidos. Nick tiene mucho que manejar en la cama”, por lo que Jennifer y Daniella le son de gran ayuda.

“¡Veo tantos comentarios negativos sobre ustedes y simplemente no lo entiendo! ¡Tu amor es obviamente tan genuino y tu ceremonia fue hermosa! ¡Felicidades!”, “Gente hermosa y feliz. ¿Cómo puedes estar enojado por eso? No estoy de acuerdo con el estilo de vida para mí PERO esta familia es dulce, respetuosa el uno del otro y llena de amor. Probablemente el mejor ejemplo de poliamor que he visto nunca”, o “Puedo decir que el hermano de Nick se parece a Snoop Dogg? ¡Me encanta!”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.