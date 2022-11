Doc y Marty McFly, juntos de nuevo: presentan colección ‘Volver al futuro’

Luego de que Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reunieran el pasado mes de octubre en Comic Con Nueva York, revivieron su química y momentos que han pasado de una generación a otra. Doc y Marty, Marty y Doc siguen siendo una referencia más allá de la pantalla, que vive un nuevo aire con las nuevas aportaciones, llenas de nostalgia, de sus protagonistas.

Hace ya casi 40 años años que los nombres de Doc y Marty van unidos para millones de cinéfilos de todo el planeta, la pareja conquistó a una generación a través de Back to the future (Volver al futuro), la película dirigida por Robert Zemeckis que costó 19 millones de dólares y, solo en su fin de semana de estreno, logró más de once en taquilla en Estados Unidos y Canadá. Tuvo dos secuelas, en 1989 y 1990.

Los protagonistas decidieron hacer realidad la petición de sus seguidores para lanzar una colección de camisetas de la cinta.

“Esta colaboración es para los fans. Escuchamos que querían más opciones para celebrar Volver al futuro y pensamos que estos artículos eran perfectos. Disfrútala”, fueron las palabras del actor, Michael J. Fox.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd. (Foto: Instagram.)

¿Dónde está disponible la colección?

La primera colección de productos de Volver al futuro, fue diseñada por los protagonistas de la cinta junto a otros creativos para los fanáticos de todo el mundo, que presentan sus momentos favoritos de la trilogía.

Estos productos solo estarán disponibles por un tiempo muy limitado y se envían a todo el mundo, a través de Backtothefuture.shop