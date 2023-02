La Academia: Yuridia revela que había “cámaras escondidas” en los baños de mujeres

En las últimas semanas, la cantautora mexicana de 36 años de edad, Yuridia, se ha visto envuelta en varias polémicas, desde las declaraciones que Pati Chapoy, el elenco de Ventaneando y Andrea Escalona emitieron en su contra, hasta la más recientemente revelación que hizo con respecto a su paso por el reality show de canto La Academia, la cual incluso, le podría costar la vida.

La intérprete de Ya Te Olvidé ha destacado entre otros artistas por la comunicación e interacción que tiene con sus fans a través de redes sociales y tras esta controversia, optó por habilitar la opción de preguntas y respuestas mediante su cuenta de Instagram, donde sus seguidores la cuestionaron sobre diversos temas.

La Academia: Yuridia revela que había “cámaras ocultas” en los baños de mujeres. / Foto: Instagram (Instagram)

Yuridia revela que había “cámaras ocultas” en los baños de mujeres de La Academia

Yuridia agregó en sus historias de Instagram un caja de preguntas en la cual puso lo siguiente, “Ya volvimos, hacemos 12 preguntas!”, a lo que un usuario escribió, “No es pregunta pero deberías contar todo lo que viviste y exponer a esas empresas. No más silencio”.

A lo que respondió, “Les contaré la historia de como nos hicieron firmar el contrato de TV Azteca o les contaré la historia de cuando Jolette, Mar y yo descubrimos que había cámaras escondidas en las regaderas del baño de mujeres en La Academia. Hay es que muchas historias no sé cual les contaré, si algo me pasa, ya saben quien fue”, expresó la intérprete de Amigos no por favor.

Por otro lado, días atrás, Yuridia reveló que se convertirá en madre de un varón el próximo mes de agosto, “Este Agosto; con el favor de Dios, Matías y yo le veremos los ojitos a nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. LOS QUEREMOS”, escribió la cantante.