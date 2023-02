Danilo Carrera anuncia su retiro de la actuación para cuidar a su madre enferma de cáncer

Danilo Carrera sorprendió a todos cuando anunció que, al terminar las grabaciones de “El Amor Invencible”, telenovela que protagoniza junto a Angelique Boyer, se tomaría un descanso del mundo de la actuación.

Al parecer, el actor quiere explorar otros aspectos de su vida, ha hecho 9 telenovelas seguidas, una detrás de otra, y siente que llegó el momento de probar otras cosas.

“Quiero vivir una vida en la que sea padre, esposo, hermano e hijo, recuperar eso; y producir, escribir, hacer música... quiero una vida llena, que valga por cien vidas; no quiero quedarme en Danilo Carrera, el actor”, expresó Danilo Carrera.

También te puede interesar:

Danilo Carrera genera controversia al decir que su actual novia tiene valores por no ser artista

Michelle Renaud ex de Danilo Carrera, habla acerca del fallecimiento de su madre

Conoce al protagonista de ‘El amor invencible ‘, ya iniciaron las grabaciones del melodrama

Danilo Carrera tenía planeado irse antes, pero Juan Osorio lo llamó para protagonizar “El Amor Invencible”

De acuerdo con lo que contó Danilo Carrera, tenía planeado irse hace tiempo, pero cuando Juan Osorio lo contactó para formar parte de su nueva telenovela, no se pudo negar.

“Lo que pasa es que mi plan era ya irme un tiempo, pero me habló Juan Osorio, me encantó el proyecto, no le podía decir que no. Estoy muy contento, pero ahora que terminemos las grabaciones en unos meses, sí me iré un tiempo, sí o sí... no hay marcha atrás” compartió el actor.

También habló que uno de los motivos por el cual le gustaría estar cerca de su familia es que su mamá tiene cáncer, y aunque no reveló qué tan avanzada estaba la enfermedad, tiene fe en que lo superará.

“Es una mujer superfuerte y va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida, así que voy a estar con ella tan pronto termine los proyectos que tengo aquí”, dijo Danilo Carrera.

Aclaró que no tiene planeado dejar definitivamente la actuación, pero sí se mantendrá alejado algunos años, y también reveló que extrañará su vida en México, y prometió que volvería de visita en alguna ocasión.