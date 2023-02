Jaime Maussan asegura que los OVNIS vienen a la Tierra para salvarla

“Vamos a presentar algo que es real, honesto; no hay inventos ni fraude, y que cada quien decida”, expresó Jaime Maussan. Foto: Especial

A raíz de los últimos avistamientos que se han reportado sobre los Objetos Voladores no Identificados (OVNIS), Jaime Maussan considera que no es algo que la humanidad deba preocuparse.

El experto en extraterrestres considera sorprendente los avistamientos que han ocurrido recientemente, pero al mismo tiempo, opina que era algo que tendría que suceder tarde o temprano, pues estos seres del espacio, han estado entre nosotros desde hace mucho.

Jaime Maussan espera que el gobierno de los Estados Unidos libere dentro de poco los vídeos del objeto que derribaron en Alaska, ya que piensa que es sumamente extraño que, debido a la cantidad de aviones F22 que enviaron para derribar el OVNI, nadie haya pedido la liberación de los vídeos.

Jaime Maussan cree que los extraterrestres quieren enviarnos un mensaje

El ufólogo dice que los OVNIS que derribaron, eran naves que estaban siendo piloteadas de manera remota, pero cree que estos avistamientos no representaban ningún peligro para la Tierra.

“Están muy preocupados porque se pueda llegar a una destrucción de nuestro mundo, al utilizar estas bombas nucleares. Como todo está interconectado les ha preocupado y por eso han aumentado su presencia”, detalló Jaime Maussan.

De hecho, Jaime Maussan considera que solo estaban investigando el planeta, pues son seres con un nivel tan avanzado que solo les interesa conocer más del universo y de otras clases de vida.

“Miedo no hay que tener, estos seres han estado aquí en la Tierra por mucho tiempo y no ha pasado nada; estas inteligencias no tienen ninguna mala intención”, expresó el experto.

En vivo, #JaimeMaussan explica los avistamientos de #OVNIS que inundaron recientemente las redes sociales generando pánico y dudas#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/C2xqa6Mm6e — De Primera Mano (@deprimeramano) February 20, 2023

Además, cree que hay diferentes clases de extraterrestres, es decir, diferentes especies, que se han interesado en nosotros, y algunos han intentado comunicarse sin éxito.

Asimismo, opina que los diferentes gobiernos del mundo tienen tanta información oculta, que ya deberían compartirla con el mundo, especialmente ahora que se han visto más de manera tan seguida.