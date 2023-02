¿Quién es la primera? Ella es la segunda modelo de OnlyFans más popular en todo el mundo

OnlyFans es una de las plataformas más usadas por miles de modelos para ofrecer material exclusivo. Gracias a sus grandes ganancias, algunas jóvenes comenzaron a vender imágenes y videos para adultos sin pensar que se volverían famosas y con millones de seguidores. En México, Karely Ruiz es una de los ejemplos más reconocidos, sin embargo, ¿Quién es la mujer más popular en la plataforma Azul?

En entrevista con medios locales, Mags reveló estar a solo unos cuantos suscriptores de convertirse en la modelo más popular de OnlyFans en todo el mundo. Con 25 años de edad, la creadora de contenido aseveró que el algoritmo del sitio contabiliza los “me gusta” , que suman sus fotos y videos, que la ubican en el segundo puesto.

“La mayor ventaja del segundo puesto es que te da mucha credibilidad… Este trabajo tiene muchos inconvenientes en la vida pública, pero la gente parece respetarte más si puedes demostrarles que estás en lo más alto de tu campo”, expresó la joven.

“Agradezco que me suban el ego, pero ya no me importa tanto como antes”, aseguró. La chica inició en la industria de contenido para adultos desde los 18 años , algo que la enorgullece, ya que “mucha gente no aguanta tanto, porque es complicado, te mastica y escupe... Es muy duro emocionalmente”.

Para las personas que tienen la duda de quién es la mujer que tiene más likes es Bryce Adams, la influencer que se encuentra en lo más alto de la lista, con un millón 300 mil interacciones en OnlyFans.