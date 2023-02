Aficionada de Tigres es catalogada como la nueva Karely Ruiz

Karely Ruiz es una de las modelos más famosas en todo México y Latinoamérica. Con más de ocho millones de seguidores, la creadora de contenido es “la inspiración” de muchas jóvenes que desean ingresar a la venta de material íntimo. Por eso, en las últimas horas comenzó a popularizarse el nombre de Ennid Wong, quien es una gran amante del futbol.

Ennid ganó muchos seguidores por robar la atención en un partido de Tigres, donde miles de internautas investigaron quién era la joven y lograron dar con el perfil de Instagram. En este espacio, Wong comparte cómo es su día a día y también hace promoción a todas las fotos y videos que tiene en OnlyFans.

En entrevista con el creador de contenido Guatssi, la modelo explicó que los hombres se obsesionan mucho con ella e incluso le piden que siempre diga que es de ellos: “Yo siempre soy clara, en todo. Últimamente más, porque yo a él sí le comenté y le dije: mientras tú no me des un anillo o no me pidas formalmente que sea tu novia, tú y yo podemos hacer lo que queramos. Yo no te estoy exigiendo que me des dinero”, son las palabras que expresa Ennid antes de tener una relación con un sugar.

La creadora de contenido explicó que busca estabilidad con todas las personas con las que salen. Sus últimas dos ‘relaciones’ fueron con hombres de 32 y 35 años de edad; uno de ellos le daba 300 mil pesos mensuales, unos tres millones 600 mil pesos anuales. Wong reveló que otro sujeto quiso darle mucho más dinero, pero ella no quiso por miedo a lo que pasara a futuro.