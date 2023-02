Esta fue la épica respuesta de Karely Ruiz a los comentarios gordofóbicos de Adrián Marcelo

Adrián Marcelo sigue en el ojo del huracán por los comentarios gordofóbicos que compartió en el podcast de Karla Panini, “Mal influencers”, y muchos han sido los famosos que han condenado sus palabras, entre ellos, ahora figura Karely Ruiz.

La conocida creadora de contenido de OnlyFans, a pesar de que no quiso ahondar mucho en el tema, sí reprobó los comentarios gordofóbicos porque considera que nadie debería hablar del cuerpo de las mujeres.

“Mejor prefiero evitar decir cosas, porque di mi opinión y la gente me empezó a criticar, cuando la verdad no se me hizo chido ese comentario, por más comediante que seas güey, no debes meterte con el cuerpo de las mujeres. Cuerpos ajenos no se critican”, expresó Karely Ruiz.

Adrián Marcelo sigue sin retractarse de sus palabras

Por su parte, el presentador no se ha expresado sobre lo que ha dicho Karely Ruiz de él, pero muy probablemente lo haga pronto a través de Twitter, ya que por este medio Adrián Marcelo ha estado defendiendo su postura y replicando a todo aquel que le critique.

De hecho, en sus redes sociales es común que comparta comentarios xenófobos, misóginos y homofóbicos, amparados por lo que él denomina humor negro, algo que sus detractores le han explicado que insultar y atacar no es una forma de humor.

Sin embargo, el polémico presentador lejos de arrepentirse, ha dicho que la “cancelación” que ha estado viviendo no ha hecho más que ganarle seguidores en las redes sociales.

Yo me he cogido a gordas por montones. De las morras flacas que hablan en podcasts de #gordofobia quisiera ver a una sola de ellas saliendo con un gordo. Enséñenme una sola foto con amigas pasadísimas de peso. Una sola. Es pura doble moral y hambre de fama lo que traen. — adrián marcelo (@adrianm10) February 19, 2023

Referentes a las declaraciones de Karely Ruiz sobre Adrián Marcelo, varios usuarios han expresado que había una contradicción entre esas palabras de la influencer y sus acciones, puesto que ella también ha criticado el peso de las mujeres en varias oportunidades.