Karla Panini se pronuncia sobre los comentarios gordofóbicos emitidos por Adrián Marcelo en su podcast

En el podcast de Karla Panini, llamado “Mal Influencers”, Adrián Marcelo realizó unos comentarios gordofóbicos y misóginos, que fueron duramente condenados por parte del público.

“Ahora salen en revistas y posando, talla extra, no, no, no, no hiciste nada para merecer una portada gorda, ¿cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas”, fue parte de lo que dijo el presentador que forma parte de la plantilla de Multimedios.

Por estas declaraciones, Karla Panini también fue criticada por el público en las redes sociales, ya que consideran que debió frenar o refutar esos comentarios y no reírse de ellos.

Karla Panini respondió a las acusaciones de gordofóbica alegando que ella no dijo nada sobre las personas gordas y aclaró que se echó a reír de esas declaraciones fue por todo lo que dijo y la forma en cómo lo dijo su invitado.

“Si yo me reí es por lo que comentó de todo, tiene una forma muy cruda, muy real de decir las cosas, que le vale; hay cosas que no te debes de ofender”, expresó la ex lavandera.

“Yo no dije nada, el que lo comentó fue Adrián Marcelo y creo que todos conocemos el humor de Adrián… No podemos tener la piel tan sensible en ningún tema porque la vida es dura en todos los sentidos”, agregó Karla Panini.

Asimismo, excusó los comentarios de Adrián Marcelo diciendo que era alguien una forma muy particular de expresarse, además resaltó que su tipo de humor era bien recibido en las redes sociales, de donde ha obtenido muy buenos ingresos.

Entretanto, el presentador sigue en Twitter expresándose con sorna los comentarios de hate que ha recibido, y, de hecho, mencionó que, si la cancelación era ganar más seguidores, que lo siguieran cancelando.

Les aviso que la “cancelación” es ganar 20 mil seguidores en Twitter en un fin de semana. No está mal. — adrián marcelo (@adrianm10) February 19, 2023

Adrián Marcelo también se expresó sobre las declaraciones que ha hecho Karla Panini del podcast: “Gracias por el paro, amiga, pero si quieres así déjalo”.