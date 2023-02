Kate Del Castillo habló del abuso que vivió en su primer matrimonio con Luis García

A comienzos del 2000, la relación entre la actriz Kate Del Castillo y el futbolista, Luis García, se encontraba en el centro de atención al convivir en el momento más exitoso de sus respectivas carreras.

Sin embargo, la relación de la pareja terminó en 2004, luego de anunciar su divorcio por motivos de violencia intrafamiliar.

A pesar de que en un principio la pareja decidió manejar ese asunto con mucha discreción frente a la prensa, Del Castillo, decidió en su momento revelar detalles sobre los días difíciles que tuvo durante su primer matrimonio fallido.

Hace 5 años, la actriz ya había indicado que García fue autor de violencia física y psicológica en su contra. “Este hombre me rompió, yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, dijo en entrevista para El Planeta Mx.

El ‘infierno’ de su primer matrimonio

Como parte de la promoción de su nueva serie, Volver A Caer, la protagonista de la ‘Reina del Sur’, ahora, reveló cómo ha llevado su vida a pesar de los distintos obstáculos que se le han presentado.

“He tenido una vida con unos cuantos topecillos, pero creo que todas las mujeres tenemos esa parte de resiliencia”, dijo

Añadió: “Empecemos desde mi primer matrimonio… Éramos como la pareja del año, el futbolista, la actriz, y todo esto y luego lo que vino, pues fue muy vergonzoso, todo esto de abuso y todo eso fue muy vergonzoso, para mí era como estar entre una persona que amas, ilusionada, porque me casé muy ilusionada. De hecho, fue de las cosas que me ocupó para venirme acá, a otro país, porque tenía a la prensa encima de mí y era muy vergonzoso lo que estaba pasando”, dijo Del Castillo para el programa “Sale el Sol”.

Después de esa separación, Del Castillo se casó nuevamente en el 2009 con el empresario Aarón Díaz, pero se divorció en el 2011. Mientras que García, se volvió a casar con la empresaria Rocío Lara.