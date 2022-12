Kate del Castillo estaría abierta en retomar su amistad con Yolanda Andrade

“No somos solo ovarios”, Kate del Castillo asegura que no quiere ser madre y envía un poderoso mensaje Instagram @katedelcastillo

Kate del Castillo y Yolanda Andrade eran muy amigas, de hecho, junto con otras famosas llegaron a formar un grupo que llamaron “Las Lagartonas”, pero el grupo se desintegró después del escándalo de una de sus integrantes.

La protagonista de la “La Reina del Sur” fue vinculada en el 2015 con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a raíz de este escándalo, el resto del grupo de “Las Lagartonas” tomaron distancia de Kate del Castillo.

Kate dice que Las Lagartonas le dieron la espalda, y ellas, ¡que por su culpa las investigaron! https://t.co/JqVAgpLgRw #MartesDeTVNotas pic.twitter.com/T81EW11NuT — @TVNotasmx (@TVNotasmx) May 30, 2017

Ese distanciamiento acabó afectando lo que parecía ser una sólida amistad, hasta llegar al punto donde Kate del Castillo y Yolanda Andrade expresaran públicamente que ya no eran amigas.

“También me pongo en su lugar, y quizá pensaron que yo había tenido que ver en cuanto a lavar dinero o recibir dinero de esta persona. Pero ellas me conocen suficientemente bien, del día a día, podrán decir que está loca, lo que tú quieras, pero dudar de que yo soy capaz de hacer algo así. Eso es a mí lo que me dolió”, expresó la actriz en ese entonces sobre el fin de su amistad con el grupo de “Las Lagartonas”.

También te puede interesar:

Eric del Castillo niega tener un problema de salud después de que un vídeo en el que no reconoce a Kate se hizo viral

Kate del Castillo se viraliza en las redes al lucir vestido transparente de flores iguales a su tatuaje

Montserrat Oliver sale en defensa de Yolanda Andrade, sostiene que no está detrás del escándalo de Verónica Castro

Kate del Castillo se encuentra abierta a volver a ser amiga de Yolanda Andrade y el resto de “Las Lagartonas”

Dicen que el tiempo lo cura todo, y al parecer, eso era lo que necesitaba Kate del Castillo para reflexionar sobre su grupo de amigas y en un encuentro que tuvo con la prensa, la actriz aseguró que estaría dispuesta a reunirse con todas “Las lagartonas”.

Este famoso “grupo” lo conformaban, además de Kate y Yolanda, Fabiola Campomanes, Roxanna Castellanos y Montserrat Oliver. De hecho, la protagonista de “La Reina del Sur”, ya se reencontró con ellas en 2020, con excepción de Yolanda Andrade.

Sin embargo, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a limar asperezas con Yolanda Andrade dijo lo siguiente: “No tengo que disculpar ni perdonar a nadie, en lo más mínimo”.

También expresó que podría volver a reunirse con todas ellas: “Felizmente, con todas”. Por su parte, Yolanda Andrade reveló en 2018 que se distanció de la actriz porque ella no estuvo ahí cuando más la necesitaba.

“A mí me afectó públicamente. Yo la consideraba una amiga, pero al menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola. No se trata de pedir ni ofrecer disculpas”, dijo en ese entonces Yolanda Andrade.