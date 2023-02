“Le quería arrancar la cabeza”: joven se viraliza por defender a empleada del hogar

Existen muchas personas, en su mayoría de clase media o alta, que contratan a una mujer o hombre para que ayude en las labores domesticas. Desafortunadamente, muchos empleados sufren de algún tipo de discriminación por parte de su jefe. Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar el joven que defendió a la trabajadora que le ayuda en las tareas de la casa.

En un video, compartido en la red social Facebook, se puede conocer la historia de un joven y Lupita, nombre de la empleada, quien metió a la secadora una playera que no debía. Tras el error, el hombre aseveró que “le quería arrancar la cabeza” porque la prenda tuvo un costo de 600 dólares.

Después de unos segundos de reflexión, el hombre le pidió que lo acompañara al centro comercial para solicitar el cambio de la vestimenta: “Llegué, le expliqué al joven lo que había sucedido y se puso muy prepotente. El encargado de la tienda les explicó que todo estaba especificado y que no se podía hacer la devolución”.

En palabras del joven, Lupita no sabía leer y por eso cometió el error: “Momento. Tú te tienes que sentir muy orgullosa de quién eres: de tú dialecto, de lo que tú sabes leer y hablar”. Para finalizar, la persona justificó que la ropa no tenía una leyenda en la que advertía que no se podía comprar si el interesado no sabía leer, con este argumento el joven logró obtener otra prenda nueva.

