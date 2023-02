El día que Kalimba insinuó el posible triángulo amoroso de Erik Rubín, así reaccionó el cantante

En los últimos días, el nombre de Erik Rubín y Andrea Legarreta ha sonado mucho en redes sociales, pues su separación ha traído diversos rumores de las posibles causas que conllevó a esto, aunque ambos dejaron bien en claro que, su decisión se ha dado en buenos términos y de la manera más madura posible, asegurando además que lo único que buscan el bienestar para sus hijas y que seguirán siendo familia.

Sin embargo, no solo eso ha sido comentado en internet, ya que muchos de los internautas también han recordado algunos momentos, como la vez en que Kalimba reveló que el cantante se encontraba en triángulo amoroso, lo cuál causó aún más curiosidad a todos, pues justo se revivió en medio los rumores sobre su supuesto romance con Apio Quijano.

¿Qué fue lo que dijo Kalimba?

Fue a través de la plataforma China, TikTok que se difundió este video en donde Erik Rubín y Kalimba se encuentran en el programa ‘Pinky Promise’ y, durante la sección ‘Yo Nunca, Nunca’, el intérprete de ‘No me quiero enamorar’ lanzó la indirecta a su colega. “Yo nunca, nunca he saltado de la cama de una pareja a la cama de mi otra pareja en el mismo día; sí, que tengas dos y digas ‘hoy estuve con una, ahora voy para allá’”, dijo, aclarando que se refería a si existía un momento en particular en donde alguno de ellos tuvo dos parejas al mismo tiempo.

“Sí, que tengas dos y digas: ‘ahí estuve con una y ahora voy para allá’. Y que hasta me hayan hecho canciones y así”, afirmó el cantante.

Luego de este comentario, de manera disimulada Erik tomó un poco de su bebida, respondiéndole a su colega lo siguiente: “Es que estábamos ahí. Ay cabr*n”.

El video concluye cuando Kalimba en manera de broma dijo que ya él sabía, pero quería confirmar si eso había sido cierto. “Le atiné. Nomás quería saber y mira”.

No obstante, aunque el comentario despertó el interés de muchos, Kalimba no reveló un hecho que estuviera ocurriendo en este instante, sino más bien en el pasado, ya que se trata de la vez en que el ex de Andrea Legarreta estuvo en un triángulo amoroso con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, por eso fue que hizo referencia a “Las canciones” que le dedicaron.

Cabe resaltar que este romance fue uno d ellos más sonados en ese entonces, dejando algunos temas musicales como: ‘Ese hombre es mío’ de Paulina Rubio o ‘Hey Güera’ de Alejandra Guzmán.