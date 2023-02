Mamá de J Balvin habla por primera vez de la tiradera de Residente contra su hijo

A pocos días de que se cumpla un año de la tiradera del cantante Residente contra el colombiano, J Balvin, todavía siguen generando opiniones entre las personas involucradas.

Durante la dura canción que le dedicó el boricua al intérprete de ‘Mi Gente’, se mencionaron a miembros de la familia del colombiano. Es por eso que ahora, mucho tiempo después, la madre de J Balvin, Alba Mery Balvin fue consultada sobre las consecuencias de la canción.

En una entrevista para el programa colombiano, La Sala de Laura Acuña, la madre del cantante, expresó no guardar ningún tipo de rencor contra el ex integrante de Calle 13, a pesar de lanzar la canción en un momento en el que ella se encontraba muy delicada de salud.

“Como a los ocho días de haber salido del coma inducido, Josecito me contó y yo le dije: ‘Siquiera que no me morí, porque le hubieran echado la culpa a Residente’”

Añadió: “A Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes, él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento, yo soy defensora número uno de todo el que se equivoca y todo el que le dé palo a mi familia, a mi muchacho, a Carito, porque uno no sabe qué hay interiormente. La persona que se comporta así algo le pica por dentro y no sabemos qué”.

Desde la familia del cantante de música urbana siempre se han dirigido a Residente de forma respetuosa después de la canción en el que se le acusa a J Balvin de ‘no tener talento musical’, ‘de ser un esclavo del dinero’, de no escribir sus canciones, entre otras cosas.

“Pensaron mucho en mí, en mi proceso. Hubo señalamientos, él (Residente) tuvo un mal momento, pero nunca habrá nada de mi corazón hacia él. Respeto profundamente ese momento que tuvo y yo pienso que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, no es que si tú me das palo, yo te doy palo. No. Si tú me das palo, dame generosidad, que es lo que necesito, escúchame, porque algo está pasando en el interior. Le doy un abrazo de corazón”, dijo la mamá del colombiano.

¿Qué ha pasado con J Balvin después de la tiradera?

Después del lanzamiento del controversial tema producido por el productor argentino, Bizarrap, el colombiano ha decidido tomar una postura de discreción y alejarse un poco de la industria de la música.

Amor y cariño — J BALVIN (@JBALVIN) March 5, 2022

Desde hace un año se le ha visto al colombiano en desfiles de moda y en eventos relacionados con la industria textil, donde promueve sus propias marcas.

No obstante, eso no significa que el colombiano se haya retirado de la música por completo. Al contrario de lo que muchos creen, el reggaetonero sigue teniendo presentaciones alrededor del mundo.

En una presentación en Brasil, en modo de broma eligió lucir la gorra característica de Residente, al momento de interpretar una canción.