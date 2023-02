Nacho Casano se niega a reconocer a su hijo a pesar que la prueba de ADN confirmó su paternidad

Ana Clara Ciceri finalmente decidió conceder una entrevista para revelar que ella es la madre del hijo de Ignacio ‘Nacho’ Casano, el pequeño ya tiene 7 años de edad y el actor se ha rehusado a formar parte de su vida.

Según lo que dijo la mujer, ambos se conocieron por las redes sociales en 2014, y mantuvieron una relación abierta, ya que nunca llegaron a ser una pareja formal, pero se frecuentaban diariamente.

Estuvieron de ese modo durante varios meses, hasta que quedó embarazada. Cuando le notificó de su embarazo, Nacho Casano le dijo: “Tengo 37 años, pero me da mucho miedo toda esta situación”.

No obstante, el argentino la acompañó a sus consultas y hasta estuvo presente en el parto: “fue quien cortó el cordón umbilical, se notaba contento”, expresó Ana Clara Ciceri.

Chismesito time! Cuándo creíamos que este ser tan DESPRECIABLE #NachoCasano NACHO MISÓGINO CASANO no podía ser peor sale a la luz lo que quisieron callar cuando estaba en #LaCasaDeLosFamosos NO reconoce al hijo que tiene! Gracias a @TVNotasmx por dar detalles #LCDF3 #Nachiella pic.twitter.com/8uLXFTpvPo — Breaking News (@breakingitnews) February 28, 2023

También te puede interesar:

Daniella Navarro y Nacho Casano anuncian compromiso

Después de la Casa de los Famosos Nacho Casano afirma que le gustaría librar una pelea de boxeo con Salvador Zerboni

Nacho habla de su amor con Daniella: “Nosotros ya nos perdonamos, queremos pasar de página”

Nacho Casano negó la paternidad de su hijo después de ver que no tenía los ojos claros

Poco después de que José Ignacio Constantino abriera los ojos, su padre Nacho Casano dudó de su paternidad porque no tenía los ojos claros como él. “Al nacer el niño, el 11 de marzo de 2015, Ignacio me dijo que el niño tenía los ojos negros, y al otro día, al llegar al hospital, me pidió una prueba de ADN”.

Ana Clara Ciceri recuerda que en ese momento estaba deprimida porque su madre había fallecido cinco meses antes, por lo que las palabras del padre de su hijo fueron un duro golpe.

Ella le respondió que trajera a su familia para comprobarlo, pero después la bloqueó de sus redes sociales y les contó a sus familiares que lo había corrido del hospital, así que les prohibió que se contactaran con ella.

Sin embargo, su padre fue quien mantuvo contacto porque le interesaba conocer a su nieto. Meses después Nacho Casano fue a conocer a su hijo, quien ya tenía los ojos claros y el cabello rubio. La prueba de ADN confirmó que sí era el padre, pero él le dijo que todavía quedaba en duda ese 1%.

Ana Clara Ciceri asegura que el actor le dio para la manutención por algún tiempo, pero hace años que ya no quiere saber de su pequeño, y decidió hablar ahora porque su hijo, que pronto hará su debut como actor en una serie de Netflix, le ha cuestionado porque su padre no forma parte de su vida.

“No busco demandarlo, si hubiera querido, lo hubiera hecho hace años; solo quiero que le dé el apellido, tiempo y amor”, explicó Ana Clara Ciceri.