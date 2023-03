¿Mont Pantoja cometió fraude?, la acusan por llevar a la quiebra a empresa

En las últimas horas, a través de la plataforma de TikTok, comenzó a circular un video donde aparece el dueño de Hillman Eyewear, y acusa a la cantante, influencer y creadora de contenido Mont Pantoja de supuesto fraude tras haber pactado el lanzamiento de una colección, la cual nunca sucedió.

En el video titulado, “Tiktoker Mont Pantoja nos estafa y nos hace perder más de 2.5 millones de pesos’, Adrián Garza, fundador de la marca, dijo lo siguiente, “Al incumplir un contrato que se firmó con su mánager y su agencia ‘Raw Talent’ para tener una colección entre Hillman Eyewear y Mont Pantoja por falta de profesionalismo, interés, seriedad y en este caso respeto, no logró concretarse esta colección”, dijo.

En el mismo clip explica que las pláticas para este lanzamiento comenzaron casi seis meses atrás y señaló que en ningún momento tuvo contacto con Mont Pantoja, ya que no se le permitió hacer una reunión ni videollamada, y solo habló con la agencia Raw Talent, que también maneja a varios creadores de contenido.

“Después de un largo proceso pudimos firmar un contrato, Mont nos pidió que se lanzara en febrero la colección pero para complacerla hicimos un esfuerzo, conseguimos prestamos y aceleramos el tiempo de producción pero nuestra deuda seguía creciendo. Incluía seis historias, un post en Instagram y un giveaway. Nos tuvieron un mes dándonos largas para la sesión de fotos”, agregó.

En el clip recalcó que la fecha de lanzamiento era el 28 de febrero y la sesión de fotos para la misma se tendría que haber hecho semanas antes, por lo que la agencia y Mont Pantoja incumplieron con el contrato y no han hecho nada al respecto, “Si ellos cancelan la colección no pierden ni un peso pero nuestra marca se podría ir a la quiebra por esta falta de profesionalismo, estábamos muy ilusionados con esta colección pero nos llevamos una decepción enorme y por esto vamos a rematar la colección y les regaalremos el envío con tal de recuperar algo y no irnos a la quiebra”, puntualizó.

Me tumbaron el tiktok donde cuento el tema de Mont Pantoja y su agencia Raw Talent. Ya se envió a revisión, pero aunque no volvieran a subirlo no se preocupen, suficientes personas tienen ya el video y está en otras plataformas. — Mr. Hillman (@hillmaneyewear) March 2, 2023

Mont Pantoja responde a las acusaciones

Cabe señalar que este video fue publicado en TikTok pero tras varias horas, la plataforma lo bajó debido a varias denuncias pero antes, Mont Pantoja limpió su nombre y en la sección de comentarios compartió lo siguiente, “No tenemos ni una fecha firmada, ni un contrato firmado. No se pagó nada, no se cobró nada y esto es un acto difamatorio. Hiciste un lanzamiento sin mi consentimiento y utilizando mi nombre”.

Mont Pantoja responde a las acusaciones. / Foto: TikTok

Junto a esto, la agencia Raw Talent emitió otro comunicado, “TENEMOS CONOCIMIENTO QUE HA CIRCULADO UN VIDEO DONDE SE ACUSA A RAW TALENT DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. SE MENCIONA QUE EL CLIENTE HIZO UN PAGO. LAMENTAMOS LA SITUACIÓN POR LA QUE ESTÁ PASANDO LA MARCA EN CUESTIÓN, SIN EMBARGO NO EXISTE NINGÚN CONTRATO FIRMADO ENTRE LA EMPRESA Y RAW TALENT, ASÍ COMO TAMPOCO SE RECIBIÓ EL PAGO MENCIONADO. DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL NO PODEMOS PERMITIR LA DIFAMACIÓN DE EL TALENTO Y RAW TALENT, POR LO QUE TOMAREMOS LAS ACCIONES LEGALES EN INSTANCIAS CORRESPONDIENTES”.