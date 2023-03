LCDLF3: Manelyk carga contra el Rey Grupero por decir que ella le había pedido un beso

En la pasada gala de “La Casa de los Famosos 3″, Manelyk González se enfrascó en una discusión con Rey Grupero, quien fue el eliminado de la semana, ya que aseguró que no le gustó nada su personalidad dentro del reality.

Aunque la ex integrante de “Acapulco Shore”, dijo que entendía que todo lo que hizo dentro del reality show de Telemundo, va en concordancia a todo lo que ha hecho, no le gustó nada: “Es tu esencia, pero no va conmigo, no puedo contigo”.

Ante esta crítica, Rey Grupero mencionó que muchos de sus seguidores le escribieron cosas graves de Manelyk, que si las decía al aire podría dañar su carrera, pero no lo hizo porque sentía cierta admiración por ella.

“Lo que siempre opiné de ti, es que eras una gran estrella, que vi tu crecimiento, que me encantaban tus frases, veía muchas cosas bonitas y el hecho de que una persona de que yo admiraba, porque si se me cayó del pedestal, yo te veía como una Kardashian mexicana como la reina del show”, expresó el youtuber.

El Rey Grupero es el 6to eliminado de esta edición de #LCDLF3 El liderazgo de Aylin lo que pareció ser un respiro para mantener a su grupo unido, terminó por destruir lo que ella había construido con sus 2 mejores amigos de la casa... pic.twitter.com/b2eMTl3t77 — Realities&Mas (@Realitiesymasof) February 28, 2023

Rey Grupero revela que Manelyk González una vez le llegó a pedir un beso cuando estaba con otra chica

Las palabras de Rey Grupero no parecieron surtir el efecto deseado, puesto que Manelyk González le replicó que lo que él pensara de ella la tenía sin cuidado, y luego le pidió que se abstuviera de darle consejos sobre cómo manejar su carrera, cuando el famoso empezó a decirle que cosas debía hacer para, según él, seguir creciendo profesionalmente.

Entonces, el ex de Cynthia Klitbo empezó a contar que, en una ocasión, cuando salió con una actriz de “Rebelde”, ella se le acercó y le pidió un beso.

“Con unos tragos de más me pediste un beso, de repente te dije: ‘Oye, estás muy bonita, pero vengo con pareja’. También te sacó de onda como es que Chabela no escogió al ‘Potro’ en lugar de al Rey Grupero, porque algo debo de tener bonito que a las morras les gusta. ¡Soy un naco irresistible!”, relató Rey Grupero.

Manelyk González aclaró que no lo llamaba naco, por ser despectiva de su posición social, sino por la manera en cómo actuaba en la casa, y le pidió que se abstuviera de contar cosas sobre “La Casa de los Famosos”, ya que de eso estaban hablando, además, aclaró que esa historia era falsa.