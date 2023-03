Faisy habla de su sueldo en “Me caigo de risa”

El pasado domingo 5 de marzo, se estrenó un nuevo episodio de La entrevista con Yordi Rosado en YouTube, y para esta ocasión, el invitado fue el conductor, actor y locutor Faisy, quien compartió todos los sacrificios que tuvo que hacer para adentrarse en la televisión mexicana.

Durante las dos horas que duró la entrevista, Faisy le reveló a su amigo Yordi Rosado que antes de iniciar con su carrera artística pasó por varios momentos difíciles, ya que en su infancia tuvo varias carencias económicas pero su madre siempre lo apoyó y se aseguró de que nunca le faltara nada.

Faisy revela que estuvo vetado de Televisa antes de “Me caigo de risa”

Por otro lado, y en exclusiva con Yordi Rosado, Faisy habló del veto que tuvo en Televisa antes del éxito del programa “Me caigo de risa”, el cual comenzó su emisión en 2014 y que desde ese momento, se ganó el corazón de todos los mexicanos.

“Oye, la gente no lo sabe, pero yo estaba vetado en Televisa y el primer proyecto que me dieron fue en ‘Ahí va el agua’ contigo y Manolo. Yo decía ‘Yordi me habló para ver si armamos un proyecto juntos’, pero mira, aquí sigo”, compartió Faisy durante el programa de Internet.

Faisy prestó su voz para la cinta “El Perro Samurai: La leyenda de Kakamucho”. / Foto: Cortesía (Aaron Cadena)

Antes de esto, Faisy fue conductor en Fox Sports donde reveló que tenía un sueldo muy jugoso pero ya no se sentía agusto por lo que decidió mudarse a otra televisora, en este caso Televisa, donde le pagaron mucho más.

“Yo renuncié a Fox ganando muy bien pero ya no me sentía cómodo, y llegó a Canal 5 donde Lalo Súarez me dijo ‘Vamos a hablar de número, tengo tanto para ti’ y era muchísimo menos de lo que me pagaban y le dije ‘No te preocupes por eso, yo quiero estar en ‘Me Caigo de Risa’, empiezo a grabar y solo grabábamos un día a la semana, llega mi primer pago del mes, le hablo y le digo que me había dicho mucho menos y me respondió, ‘es tu sueldo por programa’”, comentó entre risas.