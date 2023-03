Esto es lo que gana Alessandra Rosaldo en su carrera como cantante

A Alessandra Rosaldo se le conoce como la esposa de Eugenio Derbez pero también tiene una trayectoria musical que deja ver lo talentosa que es. Lleva dos décadas con la agrupación ´Sentidos Opuestos’. Además de ser cantante, Rosaldo también es actriz y presentadora mexicana. Su esfuerzo la ha hecho llegar lejos y cosechar éxitos y sobre todo, agrandar su fortuna.

¿Cuánto gana por concierto?

Hasta ahora no hay una información exacta de cuánto gana la mexicana por concierto pero sí está claro es que sus giras han estado coordinadas por Ari Borovoy con el que se maneja por espectáculo en el escenario de 50 mil y hasta 80 mil dólares. Este resultado es equivalente a 1 millón de pesos mexicanos. Lo que quiere decir que Rosaldo no depende del todo de los ingresos de su esposo actor, sino que ella misma va engordando su alcancía para poder darse los gustos que quiera.

Que siga la fiesta

Sentidos opuestos es un dúo mexicano de electro-pop-dance integrado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán durante la década de 1990 y los primeros años de la década del año 2000. En octubre del año 2022, celebraron sus 30 años como agrupación musical y esto fue lo que expresó la cantante en su Instagram:

“30 años contigo que me lees, que has seguido nuestros pasos, coreado nuestras canciones, bailado nuestra música y formado parte de nuestra fiesta. 30 años contigo @chacho_gaytan que no cambio por nada. 30 años de mi sueño más grande hecho realidad, de aprendizaje profundo, de incontables memorias, momentos y magia que perdura. 30 años de conocerte @sentidosopuestosof ¡y me sigues sorprendiendo! GRACIAS INFINITAS POR TANTO y que siga la fiesta”, agregó.

De su vida amorosa se puede conocer que Alessandra Rosaldo se casó con Eugenio Derbez el 7 de julio del 2012 en una parroquia en la Ciudad de México. Diez años después, siguen felizmente casados y tienen a su hija Aitana. Ahora se rumora su posible separación como esposos. Sin embargo, el reconocido actor de Hollywood, en comparación con su esposa, supera evidentemente sus ingresos, llegando hasta 80 mil dólares por proyecto en la gran pantalla. Derbez ha aparecido en grandes cintas y ha dejado en alto el nombre de su México lindo y querido.