The Punisher: Jon Bernthal regresa para interpretar a Frank Castle y hacer su debut en Marvel Studios

The Punisher Bernthal interpretó a Frank Castle en las series de Marvel-Netflix.

Poco a poco se van confirmando los regresos de los personajes de Marvel que estaban haciendo las series de Netflix. La nueva incorporación que reportan desde los medios estadounidenses es la de Jon Bernthal en su rol de Frank Castle (The Punisher).

El antihéroe hará su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la serie ‘Daredevil: Born Again’ que desarrollan para Disney+.

Según publica The Hollywood Reporter, The Punisher todavía no tendrá su propia producción, pero con esto ya se aseguran la presencia del personaje, sin la necesidad de hacer un recasteo en el rol.

Jon Bernthal se unirá a Charlie Cox (Daredevil) y Vincent D’onofrio (Kinping) para los trabajos de rodaje, que supuestamente inician en este mismo mes de marzo, en la ciudad de Nueva York.

Los escritores y productores ejecutivos de la serie son Matt Corman y Chris Ord. Se espera que se presente en la primavera de 2024. Además, pretenden realizar una producción de 18 episodios, inédito para las series de Marvel en Disney+.

The Punisher interpretado por Jon Bernthal había hecho su debut en Netflix, precisamente en la serie de Daredevil que tenía este servicio de streaming, en el 2016. The Hollywood Reporter rescata unas viejas declaraciones del actor de 46 años, hablando sobre este antihéroe de Marvel.

“Este personaje significa mucho para las personas en el ejército. Entonces, como dije antes, no se trata de si haces el personaje; se trata de si puedes hacerlo bien, y solo me interesa hacerlo bien”, sostuvo.